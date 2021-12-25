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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Организатор незаконного "референдума" в Донецкой области получила пять лет тюрьмы – прокуратура

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Осужденная занимала должность члена фейковой участковой избирательной комиссии
Осужденная занимала должность члена фейковой участковой избирательной комиссии
Фото: gp.gov.ua

Донецкий апелляционный суд приговорил жительницу села Гришино к пяти годам лишения свободы за участие в организации "референдума" в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины 24 декабря.

Женщину осудили за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

"Суд установил, что в мае 2014 года жительница села Гришино активно участвовала в организации и проведении в Красноармейске (сейчас Покровск) незаконного "общеобластного референдума" о признании государственной самостоятельности так называемой "ДНР". Осужденная занимала должность члена фейковой участковой избирательной комиссии", – говорится в сообщении.

Свою вину женщина не признала.

В мае 2021 года Красноармейский горрайонный суд признал подсудимую виновной, назначив наказание – пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала его. Апелляционный суд признал доводы обвинения обоснованными и вынес новый приговор, назначив осужденной наказание в виде пяти лет за решеткой.

Приговор вступил в законную силу, отметили в Офисе генпрокурора.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

Теги: референдум, Донецкая область, ДНР, апелляция, апелляционный суд, суд, Офис генпрокурора
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