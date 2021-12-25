Организатор незаконного "референдума" в Донецкой области получила пять лет тюрьмы – прокуратура

Женщину осудили за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

"Суд установил, что в мае 2014 года жительница села Гришино активно участвовала в организации и проведении в Красноармейске (сейчас Покровск) незаконного "общеобластного референдума" о признании государственной самостоятельности так называемой "ДНР". Осужденная занимала должность члена фейковой участковой избирательной комиссии", – говорится в сообщении.

Свою вину женщина не признала.

В мае 2021 года Красноармейский горрайонный суд признал подсудимую виновной, назначив наказание – пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала его. Апелляционный суд признал доводы обвинения обоснованными и вынес новый приговор, назначив осужденной наказание в виде пяти лет за решеткой.

Приговор вступил в законную силу, отметили в Офисе генпрокурора.