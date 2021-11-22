"Призывал срывать государственные флаги". СБУ задержала одного из организаторов "референдума" оккупантов в Донецкой области в 2014 году

"Злоумышленник призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой "ДНР". Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры вместе с сообщниками. Задокументированы факты их провокационных действий на территории Великоновоселковского района.

По данным спецслужбы, впоследствии подозреваемый покинул подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области и длительное время скрывался от правосудия в оккупированном Крыму. В ходе следственно-оперативных действий была получена информация о том, что он по личным делам вернулся на подконтрольную Украине территорию. Сотрудники СБУ установили местонахождение фигуранта и задержали его.

В 2017 году следователи заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.