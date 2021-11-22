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"Призывал срывать государственные флаги". СБУ задержала одного из организаторов "референдума" оккупантов в Донецкой области в 2014 году

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Сотрудники СБУ задержали подозреваемого на подконтрольной Украине территории
Сотрудники СБУ задержали подозреваемого на подконтрольной Украине территории
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области одного из организаторов местного псевдореферендума в 2014 году. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленник призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой "ДНР". Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры вместе с сообщниками. Задокументированы факты их провокационных действий на территории Великоновоселковского района.

По данным спецслужбы, впоследствии подозреваемый покинул подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области и длительное время скрывался от правосудия в оккупированном Крыму. В ходе следственно-оперативных действий была получена информация о том, что он по личным делам вернулся на подконтрольную Украине территорию. Сотрудники СБУ установили местонахождение фигуранта и задержали его.

В 2017 году следователи заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, референдум, боевики, ДНР, война на Донбассе, Служба безопасности Украины
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