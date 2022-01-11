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Суд приговорил к 10 годам тюрьмы боевика "ДНР", который раньше служил в СБУ

Суд признал экс-сотрудника СБУ виновным в участии в деятельности террористической организации
Суд признал экс-сотрудника СБУ виновным в участии в деятельности террористической организации
Фото: ln.cv.court.gov.ua

Шевченковский райсуд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы участника террористической организации "ДНР" – экс-сотрудника Службы безопасности Украины.

Об этом 11 января сообщили пресс-центры СБУ и Офиса генпрокурора (ОГП).

"Установлено, что с 2014 года по настоящее время уроженец Донецка способствует деятельности "ДНР" и активно участвует в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и работников правоохранительных органов. В частности, имея специальное образование и профессиональные навыки, осуществлял оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность против ВСУ и СБУ", – говорится в сообщении ОГП.

Отмечается, что злоумышленник также активно занимался "вербовкой гражданского населения для сбора информации об участниках АТО и ООС". Также он преследовал местных жителей за содействие правоохранительным и другим госорганам Украины.

Суд признал экс-сотрудника СБУ виновным в участии в деятельности террористической организации (ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины), назначив ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время осужденный скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Донецкой области, он объявлен в розыск.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецк, СБУ, Украина, Черновцы, тюрьма, розыск, террористы, боевики, приговор, ДНР, правоохранители, АТО, ВСУ, безопасность, имущество, деятельность, конфискация, суд, Офис генпрокурора
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