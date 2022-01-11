Суд приговорил к 10 годам тюрьмы боевика "ДНР", который раньше служил в СБУ

Об этом 11 января сообщили пресс-центры СБУ и Офиса генпрокурора (ОГП).

"Установлено, что с 2014 года по настоящее время уроженец Донецка способствует деятельности "ДНР" и активно участвует в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и работников правоохранительных органов. В частности, имея специальное образование и профессиональные навыки, осуществлял оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность против ВСУ и СБУ", – говорится в сообщении ОГП.

Отмечается, что злоумышленник также активно занимался "вербовкой гражданского населения для сбора информации об участниках АТО и ООС". Также он преследовал местных жителей за содействие правоохранительным и другим госорганам Украины.

Суд признал экс-сотрудника СБУ виновным в участии в деятельности террористической организации (ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины), назначив ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время осужденный скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Донецкой области, он объявлен в розыск.