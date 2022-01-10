В колонии "ДНР" удерживают украинца с пороком сердца, чье состояние ухудшается с каждым днем – Денисова

По словам Денисовой, 10 апреля 2020 года домой к 20-летнему Максименко пришли люди в военной форме без опознавательных знаков. После обысков они изъяли технику, а мужчину забрали. 73 суток родные не знали о его местонахождении.

Позже выяснилось, что он находится в Макеевке, в СИЗО так называемого министерства госбезопасности "ДНР", расположенного на территории колонии №97. Все дни мужчина находился без жизненно необходимых лекарств, притом что имеет инвалидность II группы из-за врожденного порока сердца: критического клапанного и подклапанного стеноза легочной артерии, гипертрофии и дилатации правого желудочка, дилатации правого предсердия, недостаточности трикуспидального клапана. В исправительном учреждении квалифицированная медицинская помощь ему не оказывается.

"Богдан никогда не скрывал своей гражданской позиции и осуждал российскую агрессию против Украины. За месяц до задержания он написал пост в Facebook: "Есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь есть мы – украинцы и есть наша большая Родина – вся наша Украина", отметила Денисова.

По словам омбудсмена, оккупационные власти обвиняют Максименко по нескольким статьям, в частности в "призывах к экстремистской деятельности".

Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного креста в Украине с просьбой срочно посетить Максименко, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью и попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.