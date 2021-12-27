Денисова сообщила об ухудшении здоровья украинца, незаконно удерживаемого в Макеевской колонии

"У Евгения обострился язвенный колит с тотальным поражением желудочно-кишечного тракта, приведший к постоянным кровотечениям. Кроме того, у него хронический панкреатит, сопровождающийся болевым синдромом, расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, бессонница, постоянные боли в сердце, суставах и позвоночнике", – сообщила она.

По информации Денисовой, в колонии Ставцеву не оказывают медицинскую помощь. Он также лишен общения с родными: его матери постоянно отказывают в свиданиях, объясняя это карантинными ограничениями.

"Обращаюсь к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине [с просьбой] срочно посетить Евгения Ставцева, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи", – заявила омбусмен.

Ставцев был похищен 6 октября 2017 года неизвестными из собственной квартиры в Донецке. Несколько месяцев его считали пропавшим без вести. Все это время мужчина находился в секретных тюрьмах "Министерства государственной безопасности в ОРДО" и в "Изоляции", где его избивали, пытали электрическим током. В результате пыток он потерял зубы и слух.

В конце 2019 года украинца приговорили к 14 годам лишения свободы за якобы шпионаж и участие в террористической организации.