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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Денисова сообщила об ухудшении здоровья украинца, незаконно удерживаемого в Макеевской колонии

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В местах лишения свободы на территории ОРДЛО боевики удерживают более 400 граждан Украины
В местах лишения свободы на территории ОРДЛО боевики удерживают более 400 граждан Украины
Фото: pixabay.com

У гражданина Украины Евгения Ставцева, которого боевики незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии № 32 на оккупированной части Донецкой области, ухудшилось состояние здоровья. Об этом 27 декабря в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"У Евгения обострился язвенный колит с тотальным поражением желудочно-кишечного тракта, приведший к постоянным кровотечениям. Кроме того, у него хронический панкреатит, сопровождающийся болевым синдромом, расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, бессонница, постоянные боли в сердце, суставах и позвоночнике", – сообщила она.

По информации Денисовой, в колонии Ставцеву не оказывают медицинскую помощь. Он также лишен общения с родными: его матери постоянно отказывают в свиданиях, объясняя это карантинными ограничениями.

"Обращаюсь к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине [с просьбой] срочно посетить Евгения Ставцева, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи", – заявила омбусмен.

Ставцев был похищен 6 октября 2017 года неизвестными из собственной квартиры в Донецке. Несколько месяцев его считали пропавшим без вести. Все это время мужчина находился в секретных тюрьмах "Министерства государственной безопасности в ОРДО" и в "Изоляции", где его избивали, пытали электрическим током. В результате пыток он потерял зубы и слух.

В конце 2019 года украинца приговорили к 14 годам лишения свободы за якобы шпионаж и участие в террористической организации.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/455835459231065

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным омбудсмена на 28 июня этого года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.

"В тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно содержат 30 женщин, они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Теги: Украина, здоровье, ОБСЕ, тюрьма, СИЗО, Людмила Денисова, боевики, пытки, Изоляция, приговор, украинцы, омбудсмен, война в Украине, война на Донбассе
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