Денисова сообщила о критическом состоянии украинки, которая находится в колонии в Снежном

Пех содержат в исправительной колонии №127 Снежного.

"Елена была задержана в августе 2018 года в Горловке. Три месяца ее держали на гауптвахте одной из воинских частей Донецка, где пытали электротоком, душили пакетом, вкручивали в колени шурупы, имитировали расстрел и требовали признания в госизмене. 27 марта 2020 года Елена была приговорена к 13 годам тюрьмы по обвинению в "государственной измене", – рассказала омбудсмен.

По ее словам, после пыток у Пех развился артроз коленных и тазобедренных суставов с нарушением их функций, варикозное расширение вен и хронический тромбофлебит, который может привести к трофической язве и гангрене.

"Она не может передвигаться без палочки и страдает тяжелой формой эпилепсии. Кроме того, женщина имеет резистентную форму гипертонической болезни, тяжелую стенокардию и нарушение зрения. Елене требуется срочная госпитализация в отделение травматологии для оказания оперативного вмешательства и определения дальнейшего лечения у невропатолога и сосудистого хирурга", – подчеркнула Денисова.

Она попросила представителей Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Пех, способствовать ее госпитализации и оказанию медицинской помощи.