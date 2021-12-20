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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Денисова сообщила о критическом состоянии украинки, которая находится в колонии в Снежном

Пех содержат в исправительной колонии №127 Снежного
Пех содержат в исправительной колонии №127 Снежного
Фото: depositphotos.com

Гражданка Украины Елена Пех, которую боевики незаконно удерживают на оккупированной части Донецкой области, находится в критическом состоянии. Об этом 20 декабря в Telegram написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Пех содержат в исправительной колонии №127 Снежного.

"Елена была задержана в августе 2018 года в Горловке. Три месяца ее держали на гауптвахте одной из воинских частей Донецка, где пытали электротоком, душили пакетом, вкручивали в колени шурупы, имитировали расстрел и требовали признания в госизмене. 27 марта 2020 года Елена была приговорена к 13 годам тюрьмы по обвинению в "государственной измене", – рассказала омбудсмен.

По ее словам, после пыток у Пех развился артроз коленных и тазобедренных суставов с нарушением их функций, варикозное расширение вен и хронический тромбофлебит, который может привести к трофической язве и гангрене.

"Она не может передвигаться без палочки и страдает тяжелой формой эпилепсии. Кроме того, женщина имеет резистентную форму гипертонической болезни, тяжелую стенокардию и нарушение зрения. Елене требуется срочная госпитализация в отделение травматологии для оказания оперативного вмешательства и определения дальнейшего лечения у невропатолога и сосудистого хирурга", – подчеркнула Денисова.

Она попросила представителей Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Пех, способствовать ее госпитализации и оказанию медицинской помощи.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Учитель русского и немецкого языков Елена Пех в 2014 году из Горловки Донецкой области переехала в Одессу. По информации Денисовой, позже женщина вернулась в Дебальцево, чтобы ухаживать за больной матерью.

По данным омбудсмена на 28 июня этого года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.

"В тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно содержат 30 женщин, они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Теги: Украина, Донецкая область, Людмила Денисова, Горловка, боевики, Снежное, Дебальцево, лечение, гауптвахта, омбудсмен, война в Украине, женщины, война на Донбассе, эпилепсия
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