"Били, топили, пытали током". Денисова об издевательствах над украинцем Курисом в оккупированном Донецке

Сергея Куриса уже два года держат в СИЗО оккупированного Донецка Фото: Facebook-страница Медийной инициативы по правам человека

Куриса пытали электрическим током, топили, вешали на дыбу, морили голодом, постоянно избивали, обжигали окурками, угрожали изнасиловать, убить жену и ребенка.

Украинца удерживают в карцере и запретили ему прогулки. Из-за отсутствия свежего воздуха у Куриса постоянные головные боли, головокружения и удушье. Руководство СИЗО не реагирует на жалобы удерживаемого и не оказывает ему медпомощь.

"Несмотря на то, что родным удалось получить документы, подтверждающие местонахождение Сергея, органы оккупационной администрации РФ упорно опровергают факт его удержания", ­– написала Денисова.

Она призвала руководство Международного Комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Куриса, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить медпомощью.

Денисова также призвала координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться в ситуацию для необходимой помощи.