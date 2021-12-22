"Били, топили, пытали током". Денисова об издевательствах над украинцем Курисом в оккупированном Донецке

Куриса пытали электрическим током, топили, вешали на дыбу, морили голодом, постоянно избивали, обжигали окурками, угрожали изнасиловать, убить жену и ребенка.
Украинца удерживают в карцере и запретили ему прогулки. Из-за отсутствия свежего воздуха у Куриса постоянные головные боли, головокружения и удушье. Руководство СИЗО не реагирует на жалобы удерживаемого и не оказывает ему медпомощь.
"Несмотря на то, что родным удалось получить документы, подтверждающие местонахождение Сергея, органы оккупационной администрации РФ упорно опровергают факт его удержания", – написала Денисова.
Она призвала руководство Международного Комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Куриса, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить медпомощью.
Денисова также призвала координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться в ситуацию для необходимой помощи.
Трое вооруженных мужчин задержали Сергея Куриса 6 сентября 2019 года в оккупированном Донецке на глазах у жены и малолетнего ребенка. Мужчину бросили в авто и вывезли в неизвестном направлении.
Через четыре дня вместе с окровавленным Курисом к нему домой пришли "сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью". Провели обыск, изъяли личные вещи и документы, и родные больше не видели мужчину.
Впоследствии стало известно, что Куриса удерживают в донецком СИЗО-5 и обвиняют в "шпионаже".
По данным омбудсмена на 28 июня 2021 года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.
"В тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно содержат 30 женщин, они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.