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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Били, топили, пытали током". Денисова об издевательствах над украинцем Курисом в оккупированном Донецке

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Сергея Куриса уже два года держат в СИЗО оккупированного Донецка
Сергея Куриса уже два года держат в СИЗО оккупированного Донецка
Фото: Facebook-страница Медийной инициативы по правам человека

Незаконно удерживаемый в донецком СИЗО-5 украинец Сергей Курис после издевательств и допросов находится в тяжелом физическом и моральном состоянии, сообщила 22 декабря в своем Telegram-канале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Куриса пытали электрическим током, топили, вешали на дыбу, морили голодом, постоянно избивали, обжигали окурками, угрожали изнасиловать, убить жену и ребенка.

Украинца удерживают в карцере и запретили ему прогулки. Из-за отсутствия свежего воздуха у Куриса постоянные головные боли, головокружения и удушье. Руководство СИЗО не реагирует на жалобы удерживаемого и не оказывает ему медпомощь.

"Несмотря на то, что родным удалось получить документы, подтверждающие местонахождение Сергея, органы оккупационной администрации РФ упорно опровергают факт его удержания", ­– написала Денисова.

Она призвала руководство Международного Комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Куриса, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить медпомощью.

Денисова также призвала координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться в ситуацию для необходимой помощи.

Контекст:

Трое вооруженных мужчин задержали Сергея Куриса 6 сентября 2019 года в оккупированном Донецке на глазах у жены и малолетнего ребенка. Мужчину бросили в авто и вывезли в неизвестном направлении.

Через четыре дня вместе с окровавленным Курисом к нему домой пришли "сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью". Провели обыск, изъяли личные вещи и документы, и родные больше не видели мужчину.

Впоследствии стало известно, что Куриса удерживают в донецком СИЗО-5 и обвиняют в "шпионаже".

По данным омбудсмена на 28 июня 2021 года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.

"В тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно содержат 30 женщин, они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека. 

Теги: Донецк, Украина, ОБСЕ, тюрьма, права человека, СИЗО, Людмила Денисова, боевики, Красный Крест, плен, пленные, омбудсмен, война на Донбассе
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