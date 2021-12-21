Украинский политзаключенный Назаренко, удерживаемый в Макеевской колонии, в критическом состоянии – Денисова

"3 октября 2017 года Игорь был похищен так называемыми сотрудниками "МГБ ДНР" прямо с рабочего места в больнице Донецка, где он работал хирургом. Несколько дней родные не могли установить его местонахождение, пока представители органов оккупационной администрации РФ не пришли домой с обыском из-за обвинений Игоря в "террористической деятельности", – отметила Денисова.

Назаренко подвергали пыткам. 4 октября 2019 года его приговорили за якобы "шпионаж" к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"У Игоря есть хронические заболевания: до незаконного заключения он перенес серьезное заболевание легких, что требует регулярной профилактической терапии. Пребывание в печально известной Макеевской исправительной колонии №32 в условиях отсутствия отопления и антисанитарии может спровоцировать рецидив", – написала омбудсмен.

Родные политзаключенного сообщили, что он серьезно болеет, возможно, COVID-19. Медицинская помощь ему не предоставляется. Представители Международного комитета Красного Креста не допускаются к незаконно удерживаемым украинцам.

Она попросила представителей Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Назаренко, содействовать его госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.