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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский политзаключенный Назаренко, удерживаемый в Макеевской колонии, в критическом состоянии – Денисова

Денисова попросила представителей Красного Креста срочно посетить Назаренко в заключении
Денисова попросила представителей Красного Креста срочно посетить Назаренко в заключении
Фото: Людмила Денисова / Facebook

Состояние здоровья гражданина Украины Игоря Назаренко, которого незаконно удерживают на оккупированной части Донецкой области в исправительной колонии Макеевки, критическое. Об этом 21 декабря в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"3 октября 2017 года Игорь был похищен так называемыми сотрудниками "МГБ ДНР" прямо с рабочего места в больнице Донецка, где он работал хирургом. Несколько дней родные не могли установить его местонахождение, пока представители органов оккупационной администрации РФ не пришли домой с обыском из-за обвинений Игоря в "террористической деятельности", – отметила Денисова.

Назаренко подвергали пыткам. 4 октября 2019 года его приговорили за якобы "шпионаж" к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"У Игоря есть хронические заболевания: до незаконного заключения он перенес серьезное заболевание легких, что требует регулярной профилактической терапии. Пребывание в печально известной Макеевской исправительной колонии №32 в условиях отсутствия отопления и антисанитарии может спровоцировать рецидив", – написала омбудсмен.

Родные политзаключенного сообщили, что он серьезно болеет, возможно, COVID-19. Медицинская помощь ему не предоставляется. Представители Международного комитета Красного Креста не допускаются к незаконно удерживаемым украинцам.

Она попросила представителей Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Назаренко, содействовать его госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/452209656260312

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным омбудсмена на 28 июня этого года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.

"В тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно содержат 30 женщин, они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Теги: Россия, Украина, здоровье, СИЗО, Людмила Денисова, оккупация, Макеевка, политзаключенные, украинцы, омбудсмен, война в Украине, война на Донбассе
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