Здоровье узника Кремля Дудки сильно ухудшилось, у него болезнь желудка и постоянная головная боль – Денисова

Родные могут передавать Дудке лекарства только раз в несколько месяцев Фото: Крымская правозащитная группа / Crimean Human Rights Group / Facebook

"Владимир на протяжении месяца находится в медицинской части ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю, однако лечение антибиотиками не имеет положительной динамики. Его тело покрыто сыпью, фурункулами и гнойниками. Кроме того, у Владимира болезнь желудка и постоянная головная боль на фоне высокого артериального давления", – написала Денисова.

По ее словам, родные могут передавать политзаключенному жизненно необходимые лекарства только раз в несколько месяцев.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно предоставить надлежащую медицинскую помощь гражданину Украины.