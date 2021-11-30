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ПОЛИТИКА

Здоровье узника Кремля Дудки сильно ухудшилось, у него болезнь желудка и постоянная головная боль – Денисова

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Родные могут передавать Дудке лекарства только раз в несколько месяцев
Родные могут передавать Дудке лекарства только раз в несколько месяцев
Фото: Крымская правозащитная группа / Crimean Human Rights Group / Facebook

Состояние здоровья 57-летнего украинца Владимира Дудки, которого "суд" в Севастополе приговорил к 14 годам тюрьмы якобы за планирование терактов, значительно ухудшилось. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Владимир на протяжении месяца находится в медицинской части ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю, однако лечение антибиотиками не имеет положительной динамики. Его тело покрыто сыпью, фурункулами и гнойниками. Кроме того, у Владимира болезнь желудка и постоянная головная боль на фоне высокого артериального давления", – написала Денисова.

По ее словам, родные могут передавать политзаключенному жизненно необходимые лекарства только раз в несколько месяцев.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно  предоставить надлежащую медицинскую помощь гражданину Украины.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/438743314273613

Контекст:

В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе украинцев, якобы планировавших теракты. Позже российские СМИ назвали их имена: Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Владимир Дудка.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. 15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову.

Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма в РФ для отбывания наказания.

Теги: тюрьма, Людмила Денисова, Владимир Дудка, УФСИН, политзаключенные, омбудсмен, болезнь
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