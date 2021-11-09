Сын узника Кремля Дудки: Пять лет, как отец в тюрьме. Осталось еще девять. Вопрос с места не сдвинулся, уже даже обещаний нет

"Пять лет, как отец в тюрьме. Этот день я помню, как будто он был вчера. Эти чувства не описать. Потом будет первый "суд" и двухнедельные поиски папы… Пытки, первая встреча по видеосвязи на очередном "суде", слезы… Первая встреча на свидании в СИЗО, поиски помощи… Приговор – 14 лет. Осталось еще девять лет. Когда папу забрали, ему было 52 года, а мне 28. Когда он выйдет, ему будет 66 лет, а мне 42 года. Это страшно", – написал Илья Дудка.

Он отметил, что было много "обещаний, надежд, ожиданий обмена", но ситуация не изменилась.

"Последнее, что обещали, что на Крымской платформе будет решаться вопрос, но этот вопрос с места не сдвинулся… Уже даже обещаний нет. Со здоровьем у отца все хуже и хуже, я даже не могу представить, как он держится там. Мы не виделись уже больше двух лет…" – отметил сын политзаключенного.