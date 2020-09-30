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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Возможности оплатить 300 тыс. руб. у него нет". Адвокат "украинского диверсанта" Бессарабова рассказал о штрафе

Согласно постановлению Верховного суда РФ, с осужденного в Крыму по "делу украинских диверсантов" Алексея Бессарабова необходимо взыскать штраф в размере 300 тыс. руб. У заключенного и его семьи нет средств для оплаты, заявил адвокат Сергей Легостов.

Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы
Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы
Фото: crimean-solidarity.org

Адвокат Сергей Легостов 23 сентября посетил осужденного в Крыму по "делу украинских диверсантов" Алексея Бессарабова в колонии №1 Ставропольского края России. Об этом 29 сентября сообщила "Крымская солидарность".

Согласно постановлению суда, с Бессарабова необходимо взыскать штраф в размере 300 тыс. руб., но у его семьи нет средств для оплаты, рассказал адвокат.

"Возможности оплатить штраф в 300 тыс. руб. (107,4 тыс. грн) у него в колонии нет, родные этого сделать тоже не могут, у него престарелая мать-пенсионер", – отметил Легостов.

По словам адвоката, Бессарабов находится в тяжелом материальном положении, так как его малолетний ребенок болен с рождения и нуждается в постоянной медицинской поддержке. Бессарабов надеется, что государство примет соответствующие меры для его освобождения, добавил правозащитник.

"Политзаключенный – наш крымчанин. Это дело о так называемых "севастопольских диверсантах". В сентябре переболел ОРВИ. Передал ему во время встречи Уголовно-исполнительный кодекс России и правила внутреннего распорядка осужденных. Он просил для защиты своих прав и интересов", – добавил Легостов.

Ранее Легостов сообщал, что Бессарабов надеется на скорый обмен. Он также передавал благодарность всем, кто борется за освобождение украинских политзаключенных.

В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ назвали их имена, это Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Владимир Дудка. "Ленинский суд" города Севастополя арестовал задержанных

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. Их защита обжаловала это решение. 

В августе "Севастопольский городской суд" оккупированного Крыма направил дело Дудки и Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. 27 сентября адвокат Сергей Легостов сообщал, что их этапировали в Москву для рассмотрения апелляции.

15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову. Их этапировали в Крым.

26 ноября стало известно, что Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма в РФ для отбывания наказания.

Теги: Россия, тюрьма, аннексия, штраф, Владимир Дудка, Верховный суд РФ, Крымская солидарность, Алексей Бессарабов
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