В России украинского политзаключенного Марченко признали "склонным к суициду", это метод давления – Денисова

Марченко российский суд отправил в тюрьму на 10 лет Фото: Ekaterina Marchenko / Facebook

"Украинскому политзаключенному Александру Марченко, которого в России незаконно приговорили к 10 годам лишения свободы за якобы "шпионаж", назначили статус "склонный к суициду". [...] Установление такого "статуса" является методом давления на Александра Марченко, ведь психологическая экспертиза ему не проводилась, консультации врача-психиатра не предоставлялись", – написала омбудсмен.

Она считает, что "российские тюремщики могут манипулировать статусом склонного к суициду, усилив условия содержания Александра".

О том, что в личное дело Марченко внесли отметку о "склонности к суициду", стало известно из материалов Верховного суда РФ, где обжаловался приговор украинцу, рассказала Денисова.

Она отметила, что Марченко был незаконно этапирован из Москвы в Улан-Удэ (Бурятия).