Суд в РФ отклонил кассационную жалобу на приговор украинцу Марченко по делу о "шпионаже"

Другой адвокат украинца Евгений Смирнов заявил, что Марченко надеется на включение его в обменный список удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. По этому вопросу он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам украинца, которого процитировал адвокат, "единственное, что его поддерживает, – надежда на возвращение домой".

Марченко также заявил, что обвинение против него было сфабриковано и что у него серьезные проблемы со здоровьем после пыток.

Еще один защитник Марченко Иван Павлов сообщил, что официального обращения к Зеленскому украинец пока не оформлял и попросил адвокатов передать его через СМИ.