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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Жена политзаключенного из Крыма рассказала, что он 160 дней провел в штрафном изоляторе российской колонии

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12 октября будет пять лет со дня ареста первой симферопольской пятерки по делу "Хизб ут-Тахрир"
12 октября будет пять лет со дня ареста первой симферопольской пятерки по делу "Хизб ут-Тахрир"
Фото: depositphotos.com

Политзаключенный из оккупированного Крыма Эмиль Джемаденов, который был этапирован на территорию России, провел в штрафном изоляторе 160 дней. Об этом сообщила его супруга Лиана Белялова на онлайн-встрече сообщества "Крымская солидарность" 26 сентября, ее речь опубликована на странице организации в Facebook.

Она отметила, что 12 октября будет пять лет со дня ареста первой симферопольской пятерки по делу "Хизб ут-Тахрир", среди которых был и Джемаденов. 

"Его периодически сажают в ШИЗО, и в общей сложности Эмиль провел в штрафном изоляторе 160 дней", – рассказала Белялова.

По словам женщины, 18 сентября ее муж сообщил ей, что его поставили на три "профилактических учета".

"Первое – это склонение к экстремистской идеологии. Второе – склонность к нападению на сотрудников колонии. Третье – нарушение внутреннего распорядка. Эмиль узнал об этом на специальной комиссии, причем доказательства по данным обвинениям ему не были предоставлены", – сказала она.

По словам Беляловой, на такой же "профучет" поставлены другие крымчане, которых удерживают в колонии №16 в Салавате (Башкортостан, РФ) – Эмир-Усеин Куку, Узеир Абдуллаев, Энвер Сейтосманов, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров, а также Меджит Аблямитов, которого удерживают в колонии в Астрахани.

"Такая постановка на профилактический учет влечет за собой усиленную охрану, нет шансов на досрочное освобождение и на смягчение условий отбывания наказания. Помимо этого профучет может являться основанием для перевода заключенного в СУС (строгие условия содержания) или ЕПКТ (единое помещение камерного типа)", – рассказала она.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1503058063394978

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала всех фигурантов ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" узниками совести.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, оккупация, политзаключенные, Хизб ут-Тахрир, Крымская солидарность, Эмиль Джемаденов
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