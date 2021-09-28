Жена политзаключенного из Крыма рассказала, что он 160 дней провел в штрафном изоляторе российской колонии

12 октября будет пять лет со дня ареста первой симферопольской пятерки по делу "Хизб ут-Тахрир" Фото: depositphotos.com

Она отметила, что 12 октября будет пять лет со дня ареста первой симферопольской пятерки по делу "Хизб ут-Тахрир", среди которых был и Джемаденов.

"Его периодически сажают в ШИЗО, и в общей сложности Эмиль провел в штрафном изоляторе 160 дней", – рассказала Белялова.

По словам женщины, 18 сентября ее муж сообщил ей, что его поставили на три "профилактических учета".

"Первое – это склонение к экстремистской идеологии. Второе – склонность к нападению на сотрудников колонии. Третье – нарушение внутреннего распорядка. Эмиль узнал об этом на специальной комиссии, причем доказательства по данным обвинениям ему не были предоставлены", – сказала она.

По словам Беляловой, на такой же "профучет" поставлены другие крымчане, которых удерживают в колонии №16 в Салавате (Башкортостан, РФ) – Эмир-Усеин Куку, Узеир Абдуллаев, Энвер Сейтосманов, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров, а также Меджит Аблямитов, которого удерживают в колонии в Астрахани.

"Такая постановка на профилактический учет влечет за собой усиленную охрану, нет шансов на досрочное освобождение и на смягчение условий отбывания наказания. Помимо этого профучет может являться основанием для перевода заключенного в СУС (строгие условия содержания) или ЕПКТ (единое помещение камерного типа)", – рассказала она.