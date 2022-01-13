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Суд приговорил к восьми годам тюрьмы бывшего "командира" спецподразделения террористов "ДНР"

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Мужчину задержали в 2017 году
Мужчину задержали в 2017 году
Фото: ssu.gov.ua

Украинский суд приговорил к восьми годам лишения свободы "командира" спецподразделения террористов "ДНР". Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 13 января.

"Злоумышленник обеспечивал личную охрану главарей ОРДЛО и их российских "кураторов". Кроме того, он сопровождал перемещение военной техники вражеских группировок для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали в 2017 году при попытке въехать в Украину с территории РФ.

"По данным следствия, злоумышленником является житель Одессы, который в 2014 году выехал в Донецк и добровольно присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Там он входил в состав спецподразделения боевиков. Затем его назначили "руководителем разведки", а потом командиром вражеской группировки", – проинформировали в пресс-центре.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (участие в террористической группе или террористической организации). Приговор пока не вступил в силу, осужденный имеет право подать апелляцию.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, оккупация, ДНР, российская агрессия, война в Украине, ОРДЛО, суд
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