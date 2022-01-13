Суд приговорил к восьми годам тюрьмы бывшего "командира" спецподразделения террористов "ДНР"

"Злоумышленник обеспечивал личную охрану главарей ОРДЛО и их российских "кураторов". Кроме того, он сопровождал перемещение военной техники вражеских группировок для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали в 2017 году при попытке въехать в Украину с территории РФ.

"По данным следствия, злоумышленником является житель Одессы, который в 2014 году выехал в Донецк и добровольно присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Там он входил в состав спецподразделения боевиков. Затем его назначили "руководителем разведки", а потом командиром вражеской группировки", – проинформировали в пресс-центре.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (участие в террористической группе или террористической организации). Приговор пока не вступил в силу, осужденный имеет право подать апелляцию.