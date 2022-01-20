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В Кремле рассказали, когда ожидают от США письменный ответ по "гарантиям безопасности"

Россия ждет письменного ответа от США по "гарантиям безопасности" на днях, отметил Песков
Россия ждет письменного ответа от США по "гарантиям безопасности" на днях, отметил Песков
Фото: EPA

Россия "на днях" ожидает от США ответа на предложенные ею "гарантии безопасности". Об этом 20 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

По его словам, "Россия ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности на днях, необязательно завтра, может быть и на следующей неделе".

В Пескова уточнили, будет ли приемлемым для РФ ответ на следующей неделе.

Пресс-секретарь Владимира Путина ответил утвердительно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью "Голосу Америки", вышедшем 19 января, уклончиво ответил на вопрос о том, готовы ли США дать России письменный ответ на требования по "гарантиям безопасности".

Говоря о требованиях Москвы, Блинкен вспомнил о трех раундах переговоров с Россией, а на уточняющий вопрос сказал, что "следующий этап – встреча с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым" 21 января.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Теги: Россия, США, Кремль, Дмитрий Песков, переговоры, документы, безопасность
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