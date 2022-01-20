В Кремле рассказали, когда ожидают от США письменный ответ по "гарантиям безопасности"

По его словам, "Россия ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности на днях, необязательно завтра, может быть и на следующей неделе".

В Пескова уточнили, будет ли приемлемым для РФ ответ на следующей неделе.

Пресс-секретарь Владимира Путина ответил утвердительно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью "Голосу Америки", вышедшем 19 января, уклончиво ответил на вопрос о том, готовы ли США дать России письменный ответ на требования по "гарантиям безопасности".

Говоря о требованиях Москвы, Блинкен вспомнил о трех раундах переговоров с Россией, а на уточняющий вопрос сказал, что "следующий этап – встреча с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым" 21 января.