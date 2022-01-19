Блинкен ответил, готовы ли США дать России письменный ответ на требование никогда не принимать Украину в НАТО

Блинкен не стал прямо отвечать на вопрос о требованиях России по так называемым гарантиям безопасности Фото: ЕРА

"Россия просит от вас письменного ответа относительно их требования никогда не принимать Украину в НАТО. Готовы ли вы дать такой ответ?" – спросила первый руководитель "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирослава Гонгадзе.

Блинкен в ответ вспомнил о трех раундах переговоров с Россией, которые на прошлой неделе проходили в Европе.

"У нас были на последней неделе эти важные контакты. У нас была возможность – у России, у всех нас (США и европейских партнеров) – выслушать друг друга и подумать наедине. Российская делегация вернулась к своему президенту. Наверное, консультируется. Я консультируюсь, безусловно, с президентом [США Джо] Байденом, европейские партнеры – со своими лидерами. И далее должна быть встреча в Женеве – в пятницу – с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", – сказал он.

По его словам, на этой встрече станет известен официальный ответ России на обсуждения, которые уже состоялись. Как отметил Блинкен, Байден хотел, чтобы он перед переговорами с Лавровым посетил Киев и Берлин.

Гонгадзе еще раз спросила, готовы ли США дать России письменный ответ. Блинкен сказал: "Следующий этап – встреча с Лавровым". Он не стал отвечать прямо на вопрос журналистки.