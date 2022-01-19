Блинкен ответил, готовы ли США дать России письменный ответ на требование никогда не принимать Украину в НАТО

"Россия просит от вас письменного ответа относительно их требования никогда не принимать Украину в НАТО. Готовы ли вы дать такой ответ?" – спросила первый руководитель "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирослава Гонгадзе.
Блинкен в ответ вспомнил о трех раундах переговоров с Россией, которые на прошлой неделе проходили в Европе.
"У нас были на последней неделе эти важные контакты. У нас была возможность – у России, у всех нас (США и европейских партнеров) – выслушать друг друга и подумать наедине. Российская делегация вернулась к своему президенту. Наверное, консультируется. Я консультируюсь, безусловно, с президентом [США Джо] Байденом, европейские партнеры – со своими лидерами. И далее должна быть встреча в Женеве – в пятницу – с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", – сказал он.
По его словам, на этой встрече станет известен официальный ответ России на обсуждения, которые уже состоялись. Как отметил Блинкен, Байден хотел, чтобы он перед переговорами с Лавровым посетил Киев и Берлин.
Гонгадзе еще раз спросила, готовы ли США дать России письменный ответ. Блинкен сказал: "Следующий этап – встреча с Лавровым". Он не стал отвечать прямо на вопрос журналистки.
7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).
29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.
Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.
12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.
Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.
Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".