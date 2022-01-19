РФ должна продолжить переговоры с США, НАТО, странами – участницами нормандского формата – Кулеба

По словам Кулебы, у этого конфликта на Донбассе есть только одно решение – дипломатическое Фото: EPA

Об этом 19 января на совместном брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба рассказал, что на встрече с Блинкеном среди прочего обсудил работу нормандского формата и трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"США поддерживают усилия Украины, а также Франции и Германии в нормандском формате для восстановления его функционирования на уровне лидеров, – отметил глава МИД Украины. – Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась путем дипломатического урегулирования противоречий".

По словам Кулебы, "у этого конфликта есть только одно решение – дипломатическое".

"Если Россия действительно искренне, а не только в заявлениях своих должностных лиц желает политического урегулирования, она должна продолжить переговоры с США, с НАТО, со странами – участницами нормандского формата относительно разрешения этого конфликта", – подчеркнул украинский министр.

Кулеба добавил, что "конфликт будет разрешен только тогда, когда последний российский солдат покинет отдельные районы Донецкой и Луганской областей, Автономную Республику Крым и город Севастополь".