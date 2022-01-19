РФ должна продолжить переговоры с США, НАТО, странами – участницами нормандского формата – Кулеба

Об этом 19 января на совместном брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.
Кулеба рассказал, что на встрече с Блинкеном среди прочего обсудил работу нормандского формата и трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины.
"США поддерживают усилия Украины, а также Франции и Германии в нормандском формате для восстановления его функционирования на уровне лидеров, – отметил глава МИД Украины. – Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась путем дипломатического урегулирования противоречий".
По словам Кулебы, "у этого конфликта есть только одно решение – дипломатическое".
"Если Россия действительно искренне, а не только в заявлениях своих должностных лиц желает политического урегулирования, она должна продолжить переговоры с США, с НАТО, со странами – участницами нормандского формата относительно разрешения этого конфликта", – подчеркнул украинский министр.
Кулеба добавил, что "конфликт будет разрешен только тогда, когда последний российский солдат покинет отдельные районы Донецкой и Луганской областей, Автономную Республику Крым и город Севастополь".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщили в МИД Украины.
Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.
15 декабря Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.
4 января 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву и переговорами с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.
6 января в Москве прошли переговоры Козака с Плетнером и Бонном. По словам замглавы администрации президента РФ, это были "краткие установочные переговоры", чтобы "сверить часы" по поводу реализации Минских соглашений". По его словам, участники обсудили возможность организации встречи в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне министров иностранных дел.
Бонн и Плетнер прибыли в Киев 10 января. В тот же день они провели встречу с Ермаком.
13 января канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал встречу переговорщиков в рамках нормандского формата, ее дату он не назвал.
По словам Кулебы, целью Украины и ФРГ является проведение саммита лидеров "Нормандской четверки".