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Шольц анонсировал переговоры представителей "Нормандской четверки"

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Шольц: Мы все ясно дали понять, что в случае военной агрессии со стороны РФ будут серьезные последствия
Шольц: Мы все ясно дали понять, что в случае военной агрессии со стороны РФ будут серьезные последствия
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал встречу переговорщиков в рамках нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил 13 января на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщила пресс-служба немецкого правительства.

"Мы пытаемся восстановить нормандский формат. Мы с президентом Франции несколько раз пытались возобновить эти переговоры и установили необходимые контакты с Украиной и Россией. Мы очень рады, что переговорщики со всех четырех сторон в скором времени снова встретятся, чтобы начать подготовительные переговоры", – заявил он.

Дату встречи он не назвал.

Шольц напомнил о концентрации российских войск у границы Украины.

"Вы все знаете о значительной концентрации российских войск. Поэтому наша совместная задача – сделать все возможное для деэскалации этой ситуации. Мы все ясно дали понять, что в случае военной агрессии будут серьезные последствия. Мы согласны с этим. Конечно, цель сейчас состоит в том, чтобы предотвратить именно это. Вот почему также очень важно, что мы сейчас признаем большое количество дискуссионных форматов, в которых ведутся переговоры между США и Россией, в рамках Совета Россия – НАТО, в ОБСЕ и в которых предпринимаются попытки выработать конструктивный путь. Это сложно: каждый может это увидеть. Но это так же необходимо", – заявил канцлер.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

15 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

4 января 2022 года глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с Плетнером и Бонном перед их визитом в Москву и переговорами с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

6 января в Москве прошли переговоры Козака с внешнеполитичесими советниками лидеров Германии и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном. По словам замглавы администрации президента РФ, это были "краткие установочные переговоры", чтобы "сверить часы" по поводу реализации Минских соглашений". По его словам, участники обсудили возможность организации встречи в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне министров иностранных дел.

Бонн и Плетнер прибыли в Киев 10 января. В тот же день они провели встречу с Ермаком

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, нормандский формат, российская агрессия, война в Украине, Олаф Шольц
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