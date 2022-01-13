Шольц анонсировал переговоры представителей "Нормандской четверки"

Шольц: Мы все ясно дали понять, что в случае военной агрессии со стороны РФ будут серьезные последствия Фото: EPA

"Мы пытаемся восстановить нормандский формат. Мы с президентом Франции несколько раз пытались возобновить эти переговоры и установили необходимые контакты с Украиной и Россией. Мы очень рады, что переговорщики со всех четырех сторон в скором времени снова встретятся, чтобы начать подготовительные переговоры", – заявил он.

Дату встречи он не назвал.

Шольц напомнил о концентрации российских войск у границы Украины.

"Вы все знаете о значительной концентрации российских войск. Поэтому наша совместная задача – сделать все возможное для деэскалации этой ситуации. Мы все ясно дали понять, что в случае военной агрессии будут серьезные последствия. Мы согласны с этим. Конечно, цель сейчас состоит в том, чтобы предотвратить именно это. Вот почему также очень важно, что мы сейчас признаем большое количество дискуссионных форматов, в которых ведутся переговоры между США и Россией, в рамках Совета Россия – НАТО, в ОБСЕ и в которых предпринимаются попытки выработать конструктивный путь. Это сложно: каждый может это увидеть. Но это так же необходимо", – заявил канцлер.