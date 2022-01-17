Целью Украины и ФРГ является проведение саммита лидеров "Нормандской четверки" – Кулеба

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Мы обсудили динамику дипломатического урегулирования конфликта. Наша совместная цель – это эффективная работа нормандского формата, проведение саммита лидеров нормандского формата, – сказал Кулеба. – Мы, Украина вместе с Германией, преданы дипломатическому урегулированию этого конфликта, и я благодарен новому правительству за очень активную позицию и попытки вернуть фактически Россию за стол переговоров".

Бербок заверила, что ФРГ и Франция сделают все возможное, чтобы перезапустить нормандский формат переговоров по Донбассу.

"С министром иностранных дел [Франции] Жаном-Ивом Ле Дрианом мы говорили о том, что мы сделаем все для того, чтобы перезапустить и наполнить жизнью нормандский формат", – отметила глава МИД Германии.

Кулеба также анонсировал визит Ле Дриана и Бербок в Украину в ближайшее время.

"У нас будет трехсторонняя встреча, и на ней мы подробно обсудим перспективы встречи всех четырех глав МИД в нормандском формате... Важно, что ни Берлин, ни Париж не принимают никаких решений по Украине без Украины и не ведут ни одной игры за нашей спиной в отношениях с РФ", – подчеркнул украинский министр.

Визит Бербок в Украину проходит в 30-ю годовщину установления дипотношений между Украиной и Германией. 18 января глава МИД ФРГ проведет переговоры в Москве.