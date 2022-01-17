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Целью Украины и ФРГ является проведение саммита лидеров "Нормандской четверки" – Кулеба

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Украина и Германия преданы дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе, отметил Кулеба
Украина и Германия преданы дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе, отметил Кулеба
Фото: EPA

Целью дипломатов из ФРГ и Украины является проведение саммита лидеров стран "Нормандской четверки" по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом 17 января на совместном брифинге по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Мы обсудили динамику дипломатического урегулирования конфликта. Наша совместная цель – это эффективная работа нормандского формата, проведение саммита лидеров нормандского формата, – сказал Кулеба. – Мы, Украина вместе с Германией, преданы дипломатическому урегулированию этого конфликта, и я благодарен новому правительству за очень активную позицию и попытки вернуть фактически Россию за стол переговоров".

Бербок заверила, что ФРГ и Франция сделают все возможное, чтобы перезапустить нормандский формат переговоров по Донбассу.

"С министром иностранных дел [Франции] Жаном-Ивом Ле Дрианом мы говорили о том, что мы сделаем все для того, чтобы перезапустить и наполнить жизнью нормандский формат", – отметила глава МИД Германии.

Кулеба также анонсировал визит Ле Дриана и Бербок в Украину в ближайшее время.

"У нас будет трехсторонняя встреча, и на ней мы подробно обсудим перспективы встречи всех четырех глав МИД в нормандском формате... Важно, что ни Берлин, ни Париж не принимают никаких решений по Украине без Украины и не ведут ни одной игры за нашей спиной в отношениях с РФ", – подчеркнул украинский министр.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/649832786366775/

Визит Бербок в Украину проходит в 30-ю годовщину установления дипотношений между Украиной и Германией. 18 января глава МИД ФРГ проведет переговоры в Москве.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

15 декабря Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

4 января 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву и переговорами с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

6 января в Москве прошли переговоры Козака с Плетнером и Бонном. По словам замглавы Администрации президента РФ, это были "краткие установочные переговоры", чтобы "сверить часы" по поводу реализации Минских соглашений". По его словам, участники обсудили возможность организации встречи в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне министров иностранных дел.

Бонн и Плетнер прибыли в Киев 10 января. В тот же день они провели встречу с Ермаком.

13 января канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал встречу переговорщиков в рамках нормандского формата, ее дату он не назвал.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Берлин, Донбасс, ФРГ, переговоры, МИД Франции, агрессия, аннексия, боевики, Париж, МИД Германии, Жан-Ив Ле Дриан, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, конфликт, дипломаты, визит, встреча, брифинг, Анналена Бербок
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