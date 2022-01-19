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США выделят Украине дополнительные $300 млн в 2022 году – Блинкен

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США продолжат поддержку Украины, включающую оборонную помощь и помощь по безопасности, отметил Блинкен
США продолжат поддержку Украины, включающую оборонную помощь и помощь по безопасности, отметил Блинкен
Фото: EPA

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину и выделят в 2022 году дополнительные $300 млн. Об этом 19 января на совместном брифинге по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"Мы будем продолжать поддержку, которая включает оборонную помощь и помощь по безопасности. Такая поддержка дается со стороны обеих партий США. Это было очевидно во время визита делегации сенаторов вчера, а также во время визита делегации Палаты представителей в декабре. Это сигнал, который дал Конгресс США, что мы продолжаем и продолжим поддерживать Украину в 2022 году и выделим дополнительные $300 млн", – сказал Блинкен.

Он отметил, что в случае вторжения РФ США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь.

"Мы предоставляли оборонную помощь Украине постоянно, включая поставки, которые состоялись в последние несколько недель. Я не буду углубляться в детали этой помощи. В прошлом году мы дали Украине больше оборонной помощи, чем в любой момент со времен 2014 года… Поставки продолжаются. И больше будет в ближайшие недели. Если Россия осуществит любые агрессивные попытки, агрессию, вторгнется в Украину, мы предоставим дополнительные материалы, которые в дальнейшем помогут в обороне Украины", – подчеркнул Блинкен.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/657353015417320/

Блинкен прилетел в Украину в первой половине дня 19 января. Сначала он встретился с американскими дипломатами в Киеве. Госсекретарь США заявил, что президент РФ Владимир Путин может "в очень короткие сроки" предпринять агрессивные действия против Украины.

Блинкен провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по просьбе главы Белого дома Джо Байдена. Госсекретарь США назвал три причины визита в Киев – подтвердить поддержку, оказываемую Штатами Украине, обсудить итоги переговоров с Россией по гарантиям безопасности, а также проконсультироваться по поводу следующих шагов накануне его встречи в Женеве 21 января с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ходе беседы с Кулебой Блинкен среди прочего обсудил работу нормандского формата и трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

По информации Госдепартамента США, из Киева Блинкен 20 января отправится в Берлин, где у него запланирована встреча с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Ее темой будет сдерживание российской агрессии против Украины.

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октябрятретья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну в 10 декабря.

В оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, МИД Украины, Женева, Госдепартамент США, Конгресс США, помощь, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, сенатор, визит, встреча, брифинг
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