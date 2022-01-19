США выделят Украине дополнительные $300 млн в 2022 году – Блинкен

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"Мы будем продолжать поддержку, которая включает оборонную помощь и помощь по безопасности. Такая поддержка дается со стороны обеих партий США. Это было очевидно во время визита делегации сенаторов вчера, а также во время визита делегации Палаты представителей в декабре. Это сигнал, который дал Конгресс США, что мы продолжаем и продолжим поддерживать Украину в 2022 году и выделим дополнительные $300 млн", – сказал Блинкен.

Он отметил, что в случае вторжения РФ США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь.

"Мы предоставляли оборонную помощь Украине постоянно, включая поставки, которые состоялись в последние несколько недель. Я не буду углубляться в детали этой помощи. В прошлом году мы дали Украине больше оборонной помощи, чем в любой момент со времен 2014 года… Поставки продолжаются. И больше будет в ближайшие недели. Если Россия осуществит любые агрессивные попытки, агрессию, вторгнется в Украину, мы предоставим дополнительные материалы, которые в дальнейшем помогут в обороне Украины", – подчеркнул Блинкен.

Блинкен прилетел в Украину в первой половине дня 19 января. Сначала он встретился с американскими дипломатами в Киеве. Госсекретарь США заявил, что президент РФ Владимир Путин может "в очень короткие сроки" предпринять агрессивные действия против Украины.

Блинкен провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по просьбе главы Белого дома Джо Байдена. Госсекретарь США назвал три причины визита в Киев – подтвердить поддержку, оказываемую Штатами Украине, обсудить итоги переговоров с Россией по гарантиям безопасности, а также проконсультироваться по поводу следующих шагов накануне его встречи в Женеве 21 января с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ходе беседы с Кулебой Блинкен среди прочего обсудил работу нормандского формата и трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

По информации Госдепартамента США, из Киева Блинкен 20 января отправится в Берлин, где у него запланирована встреча с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Ее темой будет сдерживание российской агрессии против Украины.