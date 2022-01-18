Сенаторы США обещали предоставить Украине летальное оружие в случае вторжения РФ

Блюменталь: Будет ли это Javelin или Stinger, или стрелковое оружие, или катера – Россия заплатит цену Фото: EPA (архив)

По мнению сенатора, президент РФ Владимир Путин "сделал наибольшую ошибку в своей карьере", недооценив, насколько храбро народ Украины будет бороться в случае российского вторжения.

"Мы введем очень болезненные экономические санкции, но еще важнее то, что мы дадим народу Украины летальное оружие, в котором они нуждаются для того, чтобы защищать свои жизни. Будет ли это Javelin или Stinger, или стрелковое оружие, или катера – Россия заплатит цену, будут последствия", – обещал Блюменталь.

Его поддержали, напомнив, что США "привлекут к ответственности" Путина в случае новых угроз суверенитету Украины, сенаторы-демократы Эми Клобушар и Джин Шахин.

В свою очередь сенатор Республиканской партии Роб Портман отметил, что, хотя республиканцы и демократы в Вашингтоне не всегда во всем соглашаются друг с другом, "но защита свободы – это то, что нас объединяет и что мы поддерживаем, здесь нет политических границ".