В российской армии недостаточно грузовиков для полномасштабного вторжения в Украину – Forbes

Отмечается, что ранее для размещения вдоль российско-украинской границы оружия, транспортных средств и запасов для армии численностью около 100 тыс. военнослужащих Кремль использовал поезда.

Однако поезда не смогут доехать до линии фронта, для этого России нужны грузовики, пишет издание. Их в РФ недостаточно, сообщает Forbes, цитируя подполковника армии США Алекса Вершинина.

В вопросе обеспечения грузовиками логистика российской армии является самой слабой, написал Вершинин в статье для издания War on the Rocks.

"Российская армия не имеет достаточно грузовиков, чтобы удовлетворить потребности в материально-техническом обеспечении на расстоянии свыше 90 миль (145 км) за пределами складов снабжения", – сообщил он.

В армии РФ 10 бригад материально-технического обеспечения, каждая из которых имеет около 400 грузовиков, рассказал Вершинин.

"Обычно в армии есть от 56 до 90 установок залпового огня. Заполнение каждой пусковой установки занимает всю платформу грузовика. Если бы общевойсковая армия совершила один залп, то только для пополнения ракетных боеприпасов потребовалось бы от 56 до 90 грузовиков", – подчеркнул подполковник.

Forbes отмечает, что Кремль может дополнить армейские грузовики вертолетами и гражданской техникой, но это не будет иметь значительного влияния на "огромную логистическую проблему".

"Поскольку украинские артиллеристы выбирают цели для своей ствольной артиллерии и ракет, им всегда следует отдавать предпочтение, казалось бы, наиболее скучным целям – грузовикам, без которых россияне не могут бороться", – отмечает издание.