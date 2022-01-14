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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В российской армии недостаточно грузовиков для полномасштабного вторжения в Украину – Forbes

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Чтобы доехать до линии фронта, России нужны грузовики
Чтобы доехать до линии фронта, России нужны грузовики
Фото: ua.depositphotos.com

В российской армии недостаточно грузовиков для быстрой транспортировки вооружения в случае полномасштабного вторжения в Украину. Об этом 13 января сообщило издание Forbes.

Отмечается, что ранее для размещения вдоль российско-украинской границы оружия, транспортных средств и запасов для армии численностью около 100 тыс. военнослужащих Кремль использовал поезда.

Однако поезда не смогут доехать до линии фронта, для этого России нужны грузовики, пишет издание. Их в РФ недостаточно, сообщает Forbes, цитируя подполковника армии США Алекса Вершинина.

В вопросе обеспечения грузовиками логистика российской армии является самой слабой, написал Вершинин в статье для издания War on the Rocks.

"Российская армия не имеет достаточно грузовиков, чтобы удовлетворить потребности в материально-техническом обеспечении на расстоянии свыше 90 миль (145 км) за пределами складов снабжения", – сообщил он.

В армии РФ 10 бригад материально-технического обеспечения, каждая из которых имеет около 400 грузовиков, рассказал Вершинин.

"Обычно в армии есть от 56 до 90 установок залпового огня. Заполнение каждой пусковой установки занимает всю платформу грузовика. Если бы общевойсковая армия совершила один залп, то только для пополнения ракетных боеприпасов потребовалось бы от 56 до 90 грузовиков", – подчеркнул подполковник.

Forbes отмечает, что Кремль может дополнить армейские грузовики вертолетами и гражданской техникой, но это не будет иметь значительного влияния на "огромную логистическую проблему".

"Поскольку украинские артиллеристы выбирают цели для своей ствольной артиллерии и ракет, им всегда следует отдавать предпочтение, казалось бы, наиболее скучным целям – грузовикам, без которых россияне не могут бороться", – отмечает издание.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий.

Теги: Россия, Украина, армия, Донбасс, военные, вооружение, агрессия, вторжение, грузовик, войска
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