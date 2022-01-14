В Кремле отреагировали на предложение Зеленского о трехсторонней встрече с Путиным и Байденом

Песков говорит, что РФ пока не получала предложений относительно саммита Фото: ЕРА

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил сегодня, что глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать такую трехстороннюю встречу. Ермак не исключил проведение переговоров в формате видеоконференции.

"Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с определенным интересом", – сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможности такого саммита, отметила, что пока ей нечего сообщить о следующих шагах в переговорном процессе.

Песков, когда его спросили, получала ли Москва предложения от Вашингтона по этому поводу, ответил отрицательно. "Пока ничего не поступало", – заверил он.