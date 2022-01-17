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ПОЛИТИКА

Глава МИД ФРГ заявила о неизменной позиции Германии по поставкам оружия в Украину. Кулеба отметил, что диалог продолжится

ФРГ будет делать все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, отметила Бербок
ФРГ будет делать все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, отметила Бербок
Фото: EPA

Позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной. Об этом 17 января на совместном брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Внешняя политика означает, что мы имеем четкую позицию. Потому то, что было сказано несколько месяцев назад, неизменно. Это не зависит от того, куда я еду, поскольку позиция правительства Германии относительно поставок оружия, учитывая соответствующую политику экспорта оружия, известна, и это закреплено также в нашей истории. Мы говорили об этом во время нашего разговора", – сказала Бербок.

Говоря об исторической ответственности Германии перед Украиной глава немецкого МИД отметила, что взнос ФРГ относительно поддержки безопасности Украины есть "достаточно широким, многосторонним".

"В прошлом мы поддерживали Украину в плане лечения украинских военных в Германии, Берлине. Мы помогли установить военный передвижной лазарет. Мы будем делать все для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации этого кризиса, использовать все дипломатические возможности, и наиболее эффективный рычаг для этого, для поддержки Украины", – подчеркнула Бербок.

По ее словам, со стороны ЕС, НАТО, и стран "Большой семерки" (G7) есть "единодушная поддержка, что дальнейшая агрессия против Украины будет иметь высокую цену для РФ – политическую, экономическую и практическую".

Кулеба после комментария Бербок заявил, что диалог Украины и Германии по вопросу поставок оборонного оружия продолжится.

"Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты – подчеркиваю – исключительно защиты территории нашей земли. И мы над этим ежедневно работаем, и у нас есть очень неплохие результаты. И наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится", – сказал глава МИД Украины.

В то же время Кулеба добавил, что Украина хотела бы, чтобы конфликт на Донбассе разрешился дипломатическим путем.

"Прежде всего, нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек. И чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прикладываем для достижения результата в нормандском формате… дали свой результат", – резюмировал министр иностранных дел Украины.

Визит Бербок в Украину проходит в 30-ю годовщину установления дипотношений между Украиной и Германией.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/649832786366775/

Контекст:

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете NSPA заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодроновых винтовок, писало 11 декабря ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится. 

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодроновых ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодроновых ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса, которое выступает против продажи.

Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, МИД Украины, ФРГ, вооружение, агрессия, МИД Германии, Дмитрий Кулеба, конфликт, безопасность, визит, встреча, брифинг, продажа, Анналена Бербок
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