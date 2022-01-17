Глава МИД ФРГ заявила о неизменной позиции Германии по поставкам оружия в Украину. Кулеба отметил, что диалог продолжится

ФРГ будет делать все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, отметила Бербок Фото: EPA

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Внешняя политика означает, что мы имеем четкую позицию. Потому то, что было сказано несколько месяцев назад, неизменно. Это не зависит от того, куда я еду, поскольку позиция правительства Германии относительно поставок оружия, учитывая соответствующую политику экспорта оружия, известна, и это закреплено также в нашей истории. Мы говорили об этом во время нашего разговора", – сказала Бербок.

Говоря об исторической ответственности Германии перед Украиной глава немецкого МИД отметила, что взнос ФРГ относительно поддержки безопасности Украины есть "достаточно широким, многосторонним".

"В прошлом мы поддерживали Украину в плане лечения украинских военных в Германии, Берлине. Мы помогли установить военный передвижной лазарет. Мы будем делать все для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации этого кризиса, использовать все дипломатические возможности, и наиболее эффективный рычаг для этого, для поддержки Украины", – подчеркнула Бербок.

По ее словам, со стороны ЕС, НАТО, и стран "Большой семерки" (G7) есть "единодушная поддержка, что дальнейшая агрессия против Украины будет иметь высокую цену для РФ – политическую, экономическую и практическую".

Кулеба после комментария Бербок заявил, что диалог Украины и Германии по вопросу поставок оборонного оружия продолжится.

"Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты – подчеркиваю – исключительно защиты территории нашей земли. И мы над этим ежедневно работаем, и у нас есть очень неплохие результаты. И наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится", – сказал глава МИД Украины.

В то же время Кулеба добавил, что Украина хотела бы, чтобы конфликт на Донбассе разрешился дипломатическим путем.

"Прежде всего, нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек. И чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прикладываем для достижения результата в нормандском формате… дали свой результат", – резюмировал министр иностранных дел Украины.

Визит Бербок в Украину проходит в 30-ю годовщину установления дипотношений между Украиной и Германией.