На фоне угрозы российского вторжения необходимо пересмотреть подход Германии к поставкам Украине оружия – посол Мельник

"Именно предоставление Германией оборонного оружия Украине было в центре внимания откровенного разговора с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером. Пора пересмотреть этот подход на фоне новой угрозы российского вторжения", – написал Мельник.

По его словам, партия "Зеленые", к которой принадлежат Линднер и глава МИД Анналена Бербок, как и немецкие социал-демократы, занимает скептическую позицию по этому вопросу.

Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози * вторгнення https://t.co/uw2oYtgOIu — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 14, 2022

В свою очередь, Линднер сообщил, что он обсудил с Мельником состояние двусторонних отношений, коалиционное соглашение и ситуацию с безопасностью в регионе.

После перевыборов и назначения нового правительства в Германии в ноябре 2021 года МИД страны возглавила Анналена Бербок. Как сообщается на сайте ведомства, ей помогают три государственных министра (Линднер, Анна Люрманн и Катя Кеул), а также два госсекретаря (Мигель Берманн и Сюзанна Бауманн). В декабре Линднер посетил с визитом Украину.