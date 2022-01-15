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ПОЛИТИКА

На фоне угрозы российского вторжения необходимо пересмотреть подход Германии к поставкам Украине оружия – посол Мельник

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Линднер и Мельник обсудили отношения Германии и Украины
Линднер и Мельник обсудили отношения Германии и Украины
Фото: Dr. Tobias Lindner / Twitter

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обсудил с представителем МИД Германии Тобиасом Линднером предоставление Германией Украине оборонного оружия. Об этом посол сообщил в Twitter.

"Именно предоставление Германией оборонного оружия Украине было в центре внимания откровенного разговора с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером. Пора пересмотреть этот подход на фоне новой угрозы российского вторжения", – написал Мельник.

По его словам, партия "Зеленые", к которой принадлежат Линднер и глава МИД Анналена Бербок, как и немецкие социал-демократы, занимает скептическую позицию по этому вопросу.

В свою очередь, Линднер сообщил, что он обсудил с Мельником состояние двусторонних отношений, коалиционное соглашение и ситуацию с безопасностью в регионе.

После перевыборов и назначения нового правительства в Германии в ноябре 2021 года МИД страны возглавила Анналена Бербок. Как сообщается на сайте ведомства, ей помогают три государственных министра (Линднер, Анна Люрманн и Катя Кеул), а также два госсекретаря (Мигель Берманн и Сюзанна Бауманн). В декабре Линднер посетил с визитом Украину.

Контекст:

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны в Украине составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.

11 декабря 2021 года украинские СМИ сообщили, что немецкий представитель в наблюдательном совете агентства по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA) заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодроновых винтовок. 

Посол Украины в ФРГ говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Мельник прогнозировал, что в этом отношении курс нового правительства не изменится. 

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодроновых ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодроновых ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала экс-канцлер Ангела Меркель. Источник  Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса, кто выступает против продажи. 

Bild написало, что за несколько дней до истечения срока полномочий на фоне массового наращивания войск РФ возле границы Украины Меркель частично отказалась от вето.

14 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что есть сложности с закупкой у НАТО оборонной продукции. "У нас действительно есть определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса по поводу того, как вся система будет функционировать, но я убежден, что мы должны говорить об этом с ними сейчас на двустороннем уровне как дипломаты", – заявил глава МИД. Он отметил, что речь идет о Германии.

Теги: Германия, оружие, ФРГ, вооружение, Андрей Мельник, посольство Украины, посол, Тобиас Линднер
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