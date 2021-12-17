В Украину прибыл член нового правительства Германии Тобиас Линднер

"Член нового правительства Германии, госминистр МИД Тобиас Линднер ("Зеленые") прибыл только что в Украину", – написал Мельник ночью 17 декабря.

Он отметил, что это первый визит Линднера в Украину.

"Ожидаем от Германии практическую помощь, в том числе военную – для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса", – добавил Мельник.

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Член нового уряду Німеччини, Держміністр МЗС Тобіас Лінднер (Зелені) прибув щойно в Україну. Це його перший візит. Очікуєм на * практичну допомогу - у т.ч. військову - для запобігання новій агресії Росії та звільнення окупованих Криму і Донбасу. Danke @tobiaslindner pic.twitter.com/8nPkge9Cpc — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 16, 2021

Сам Линднер отметил, что его поездка проходит "в тяжелые времена". Он сообщил, что в Киеве, в частности, будет проводить переговоры по политике безопасности.

Ich werde dabei insbesondere sicherheitspolitische Gespräche führen. @AuswaertigesAmt @GermanyinUA — Dr. Tobias Lindner (@tobiaslindner) December 16, 2021

После перевыборов и назначения нового правительства в Германии МИД страны возглавила Анналена Бербок. Как сообщается на сайте ведомства, ей помогают три государственных министра (Линднер, Анна Люрманн и Катя Кеул), а также два госсекретаря (Мигель Берманн и Сюзанна Бауманн).