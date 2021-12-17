В Украину прибыл член нового правительства Германии Тобиас Линднер

"Член нового правительства Германии, госминистр МИД Тобиас Линднер ("Зеленые") прибыл только что в Украину", – написал Мельник ночью 17 декабря.
Он отметил, что это первый визит Линднера в Украину.
"Ожидаем от Германии практическую помощь, в том числе военную – для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса", – добавил Мельник.
* Breaking *— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 16, 2021
Член нового уряду Німеччини, Держміністр МЗС Тобіас Лінднер (Зелені) прибув щойно в Україну. Це його перший візит. Очікуєм на * практичну допомогу - у т.ч. військову - для запобігання новій агресії Росії та звільнення окупованих Криму і Донбасу. Danke @tobiaslindner pic.twitter.com/8nPkge9Cpc
Сам Линднер отметил, что его поездка проходит "в тяжелые времена". Он сообщил, что в Киеве, в частности, будет проводить переговоры по политике безопасности.
Ich werde dabei insbesondere sicherheitspolitische Gespräche führen. @AuswaertigesAmt @GermanyinUA— Dr. Tobias Lindner (@tobiaslindner) December 16, 2021
После перевыборов и назначения нового правительства в Германии МИД страны возглавила Анналена Бербок. Как сообщается на сайте ведомства, ей помогают три государственных министра (Линднер, Анна Люрманн и Катя Кеул), а также два госсекретаря (Мигель Берманн и Сюзанна Бауманн).
Визит представителя МИД проходит на фоне скандала, связанного с политикой предыдущего правительства Германии в отношении Украины.
11 декабря украинские СМИ сообщили, что немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставкам (NSPA) заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодроновых винтовок. Посол Украины в ФРГ говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится.
Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодроновых ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодроновых ружей.
13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала экс-канцлер Ангела Меркель. Источник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса, кто выступает против продажи.
Bild написало, что за несколько дней до истечения срока полномочий на фоне массового наращивания войск РФ возле границы Украины Меркель частично отказалась от вето.
14 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что есть сложности с закупкой у НАТО оборонной продукции. "У нас действительно есть определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса по поводу того, как вся система будет функционировать, но я убежден, что мы должны говорить об этом с ними сейчас на двустороннем уровне как дипломаты", – заявил глава МИД. Он отметил, что речь идет о Германии.