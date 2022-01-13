Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась

Фрид: США и Европа не должны жертвовать Украиной или кем-либо еще, чтобы не смущать Путина Фото: ЕРА

Грядут более суровые испытания. Кремль может устроить провокацию против Украины

– Как вы оцениваете итоги встреч, прошедших на этой неделе в Женеве и в Совете Россия – НАТО?

– Это были два хороших дня для западной солидарности. США и НАТО отвергли экстравагантные российские угрозы и требования, предложив обсудить разумные вопросы безопасности. Союзники были сильны и последовательны. Российские дипломаты были не в своей тарелке со своими непоследовательными сообщениями. Но грядут более суровые испытания. Кремль может устроить провокацию против Украины или иным образом попытаться запугать Европу и Украину.

– Россия использовала концентрацию войск у границ Украины и военные учения для укрепления своей позиции на переговорах?

– [Президент РФ Владимир] Путин может предпринять некоторые ограниченные военные действия против Украины, чтобы показать, насколько он серьезен. Он мог открыто ввести российские войска в оккупированный Донбасс. Этот кризис будет продолжаться.

– Переговоры могут привести к деэскалации ситуации вокруг границ Украины?

– Это зависит от Путина. Но его попытка запугать США и Европу, похоже, провалилась.

Путин ищет слабость. Подобно автократам XX века, он переоценивает разногласия и слабость Запада

– Как вы думаете, чего на самом деле хочет Россия?

– Кремль хотел бы откатить назад результаты распада СССР. Но этого не произойдет. Кремль может пока согласиться на обещание, что Украина никогда не будет в НАТО. США и страны НАТО отвергли это. Путину придется найти другой путь, если он хочет избежать войны или выглядеть так, будто он отступил. Но США и Европа не должны жертвовать Украиной или кем-либо еще, чтобы не смущать Путина.

– Создается впечатление, что Россия испытывает терпение Запада. Запрос о гарантиях безопасности не реалистичен, но она тратит свою энергию на диалог. Зачем?

– Я подозреваю, что Путин ищет слабость. Подобно автократам ХХ века, он переоценивает разногласия и слабость Запада. Кремль испортил отношения с Украиной и украинцами, а теперь делает то же самое с финнами и шведами. Это неразумная стратегия. Это бахвальство опасного тирана, которому никто не скажет, что его политика может плохо кончиться для его страны.

США и НАТО готовы обсудить подлинные проблемы безопасности, такие как военная прозрачность, контроль над вооружениями и, возможно, восстановить систему безопасности в Европе, для разрушения которой Россия так много сделала за последние 20 лет.

– Какой исход переговоров с Россией будет считаться успешным в США и ЕС?

– Ничего из того, что включает в себя суверенитет Украины и европейское будущее. Ничто из того, что составляет целостность НАТО. Ничего, что восстанавливало бы сферу господства Москвы в Европе.

Будем надеяться, что восстановлены механизмы европейской безопасности, которые сделают все страны региона более защищенными от угроз и нападений.