Шерман и европейские дипломаты обязались продолжить координацию усилий по сдерживанию агрессии РФ против Украины

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном в среду на сайте Госдепартамента.

Отмечается, что во встречи кроме Шерман приняли участие генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр, представитель МИД Германии Андреас Михаэлис, политический директор МИД Италии Паскуале Феррара и государственный министр Великобритании по странам Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки Джеймс Клеверли.

"Группа обязалась продолжать тесную американо-европейскую координацию для сдерживания дальнейшей агрессии РФ против Украины и призвала Россию к деэскалации, подчеркнув их общую приверженность дипломатии, – отметил Прайс. – Они согласились, что любое дальнейшее вторжение России в Украину приведет к масштабным последствиям и серьезным издержкам, включая скоординированные ограничительные экономические меры для РФ".

Встреча Совета Россия – НАТО была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Союзники по Альянсу также выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вокруг Украины и на ее территории.

Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу Украине, а не наоборот. Он отметил, что, если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. В то же время замгоссекретаря США назвала неприемлемыми ряд предложений РФ по "гарантиям безопасности".

По ее словам, США и союзники по Альянсу дали ясно понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Шерман заявила, что США не согласятся на запрет расширения НАТО, как и на "возвращение к ситуации 1997 года".

Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.