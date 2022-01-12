Путин пытается запугать Запад, Украину и ЕС, чтобы они пошли на уступки – Хербст

По мнению Хербста, переговоры США и РФ в Женеве показали, что уступок для России не будет Фото: ЕРА

По словам Хербста, Путин пытается запугать Запад, Украину и Европейский союз, чтобы они пошли на уступки. Переговоры США и РФ в Женеве показали, что уступок не будет.

"Я так понимаю, что и сегодняшние переговоры в Брюсселе уже завершились, и признаков, чтобы мы сдавали позиции, мы также не видим. Теперь Путин должен решить, проводить ли широкую агрессию против Украины, готов он пойти на эти последствия или нет. Надо помнить, что вся агрессия на сегодняшний день была направлена на легкие цели. И сейчас если он это сделает, реакция будет гораздо более мощной, чем была до этого", – сказал экс-посол.

Хербст считает, что Путин может пойти на ограниченную военную операцию.

"Если Путин, скажем, начнет нападение на Змеиный остров и все такое, он понимает, что будут очень серьезные санкции против России. И значительное усиление позиций НАТО в Восточной Европе. Это такой эффективный трехмерный способ реагирования на действия России", – подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что команда президента США Джо Байдена серьезно подходит к экономическим санкциям.