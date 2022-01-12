ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Яценюк: Если Зеленский начнет переговоры с Путиным, Путин съест его на завтрак

Яценюк заявил, что Россия хочет представить себя как жертву в переговорах с США и НАТО
Яценюк заявил, что Россия хочет представить себя как жертву в переговорах с США и НАТО
Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

Лучший способ остановить агрессию России против Украины – действовать совместно Украине, США и Европе. Об этом 12 января во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященной переговорам США и НАТО с Россией, заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я бы посоветовал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не вести отдельных переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Он может говорить с Путиным только вместе с нашими западными союзниками – Соединенными Штатами и Европой. Если Зеленский начнет какие-либо сепаратные переговоры с Путиным, Путин съест его на завтрак", – сказал Яценюк.

По его словам, Россия хочет представить себя как жертву в переговорах с США и НАТО.

"Это абсолютная глупость. Россия подписала Будапештский меморандум и его нарушила. Она нарушила стратегический договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной. Они после Второй мировой войны аннексировали наибольшую территорию – Крым, оккупировали отдельные районы Донецкой и Луганской областей. И они говорят, что им кто-то угрожает", – отметил экс-премьер.

Он добавил, что Украине необходимо оборонное летальное оружие, чтобы остановить Россию.

"Мы никогда не сдадимся, никогда. Это вопрос жизни для Украины. Либо мы есть, либо мы исчезнем", – заявил Яценюк.

Контекст:

Зеленский за время своей каденции встречался с Путиным только раз – в декабре 2019 года в Париже в рамках саммита лидеров "Нормандской четверки".

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

Зеленский 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, заявил, что не боится переговоров с президентом России. 14 декабря глава МИД Украины сказал, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется.

24 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Зеленский готов к такой встрече. "Когда и где она состоится, вопрос открыт… Как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", – сказал Ермак.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Арсений Яценюк, Крым, Украина, НАТО, оружие, агрессия, аннексия, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, летальное оружие, Киевский форум по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, попа – райское наслаждение". Сопонару прогнулась перед камерой в трусах и крупным планом показала пятую точку
"Вау, попа – райское наслаждение". Сопонару прогнулась перед камерой в трусах и крупным планом показала пятую точку
Шэрон Стоун получила роль во втором сезоне триллера "Бортпроводница" от HBO Max. Она сыграет мать главной героини
Шэрон Стоун получила роль во втором сезоне триллера "Бортпроводница" от HBO Max. Она сыграет мать главной героини
Instagram-модель пыталась забеременеть от спермы рэпера Дрейка, а в результате получила интимные ожоги
Instagram-модель пыталась забеременеть от спермы рэпера Дрейка, а в результате получила интимные ожоги
  "Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога
  "Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы
"О-о-о, ножки", "Горяча и сексуальна". Белла Хадид снялась в нижнем белье и чулках для рекламы Victoria’s Secret
"О-о-о, ножки", "Горяча и сексуальна". Белла Хадид снялась в нижнем белье и чулках для рекламы Victoria’s Secret
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь
"Хороша жопень", "Ягодицы – как ягодка". Каменских обнародовала в сети новые пляжные снимки
"Хороша жопень", "Ягодицы – как ягодка". Каменских обнародовала в сети новые пляжные снимки
"Навку посадят?" На шоу жены пресс-секретаря Путина погиб рабочий. СМИ опубликовали видео из зала
"Навку посадят?" На шоу жены пресс-секретаря Путина погиб рабочий. СМИ опубликовали видео из зала
"Мамасита", "Натуральная красота". 40-летняя супермодель Амбросио снялась топлес
"Мамасита", "Натуральная красота". 40-летняя супермодель Амбросио снялась топлес
"Евровидение 2022". Почти 300 украинских артистов подали заявки на участие в нацотборе
"Евровидение 2022". Почти 300 украинских артистов подали заявки на участие в нацотборе
48-летняя Клум станцевала в откровенном купальнике и засветила на камеру роскошную грудь
48-летняя Клум станцевала в откровенном купальнике и засветила на камеру роскошную грудь
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (528116)
2
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (83135)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась голой (78426)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (52771)
5
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (47643)
6
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (41060)
7
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками (33267)
8
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (32750)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS