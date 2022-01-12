Яценюк: Если Зеленский начнет переговоры с Путиным, Путин съест его на завтрак

Яценюк заявил, что Россия хочет представить себя как жертву в переговорах с США и НАТО Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

"Я бы посоветовал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не вести отдельных переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Он может говорить с Путиным только вместе с нашими западными союзниками – Соединенными Штатами и Европой. Если Зеленский начнет какие-либо сепаратные переговоры с Путиным, Путин съест его на завтрак", – сказал Яценюк.

По его словам, Россия хочет представить себя как жертву в переговорах с США и НАТО.

"Это абсолютная глупость. Россия подписала Будапештский меморандум и его нарушила. Она нарушила стратегический договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной. Они после Второй мировой войны аннексировали наибольшую территорию – Крым, оккупировали отдельные районы Донецкой и Луганской областей. И они говорят, что им кто-то угрожает", – отметил экс-премьер.

Он добавил, что Украине необходимо оборонное летальное оружие, чтобы остановить Россию.

"Мы никогда не сдадимся, никогда. Это вопрос жизни для Украины. Либо мы есть, либо мы исчезнем", – заявил Яценюк.