Финляндия и Швеция могут рассчитывать на быстрое вступление в НАТО – Столтенберг

Мероприятие транслировалось в Twitter спикера НАТО Оаны Лунгеску.

Столтенберга спросили, насколько быстро Финляндию и Швецию могут принять в Альянс.

"Конечно, с многих сторон они очень близки к НАТО во всех аспектах. В этом контексте данный процесс может пройти очень быстро, если они решат подать заявку", – ответил генсек.

По словам Столтенберга, Финляндия и Швеция являются близкими партнерами Альянса, НАТО и обе страны проводят совместные учения и тренировки.

Кроме того, Финляндия и Швеция отвечают многим стандартам НАТО, а также имеют хорошо функционирующие институты в сфере обороны и безопасности, добавил Столтенберг.

В то же время, он отметил, что гипотетическое вступление Финляндии и Швеции потребует политического решения как в этих странах, так и со стороны 30 государств – членов НАТО.

Финляндия и Швеция являются членами Евросоюза, но не входят в состав НАТО.

Принцип неприсоединения к военным альянсам в Швеции был закреплен на законодательном уровне. В 2016 году Парламент Швеции ратифицировал соглашение о допуске войск НАТО на свою территорию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял в июле 2018 года, что Москва примет ответные меры из-за активного сотрудничества Швеции и Финляндии с НАТО, писал российский "Интерфакс".

Президент Финляндии Саули Нийнисте 31 декабря рассказал, что его страна не намерена отказываться от возможности подать заявку на вступление в НАТО. По словам Нийнисте, он говорил об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 14 декабря.

Разговоры о возможном вступлении Финляндии и Швеции ведутся на фоне переговоров России и стран Запада о "гарантиях безопасности".