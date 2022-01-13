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Финляндия и Швеция могут рассчитывать на быстрое вступление в НАТО – Столтенберг

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По словам Столтенберга, Финляндия и Швеция являются близкими партнерами Альянса
По словам Столтенберга, Финляндия и Швеция являются близкими партнерами Альянса
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr

Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в Североатлантический союз смогут быстро вступить в НАТО. Об этом 13 января на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Мероприятие транслировалось в Twitter спикера НАТО Оаны Лунгеску.  

Столтенберга спросили, насколько быстро Финляндию и Швецию могут принять в Альянс.

"Конечно, с многих сторон они очень близки к НАТО во всех аспектах. В этом контексте данный процесс может пройти очень быстро, если они решат подать заявку", – ответил генсек.

По словам Столтенберга, Финляндия и Швеция являются близкими партнерами Альянса, НАТО и обе страны проводят совместные учения и тренировки.

Кроме того, Финляндия и Швеция отвечают многим стандартам НАТО, а также имеют хорошо функционирующие институты в сфере обороны и безопасности, добавил Столтенберг.

В то же время, он отметил, что гипотетическое вступление Финляндии и Швеции потребует политического решения как в этих странах, так и со стороны 30 государств – членов НАТО.

Финляндия и Швеция являются членами Евросоюза, но не входят в состав НАТО.

Принцип неприсоединения к военным альянсам в Швеции был закреплен на законодательном уровне. В 2016 году Парламент Швеции ратифицировал соглашение о допуске войск НАТО на свою территорию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял в июле 2018 года, что Москва примет ответные меры из-за активного сотрудничества Швеции и Финляндии с НАТО, писал российский "Интерфакс".

Президент Финляндии Саули Нийнисте 31 декабря рассказал, что его страна не намерена отказываться от возможности подать заявку на вступление в НАТО. По словам Нийнисте, он говорил об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 14 декабря. 

Разговоры о возможном вступлении Финляндии и Швеции ведутся на фоне переговоров России и стран Запада о "гарантиях безопасности".

Контекст:

7 декабря 2021 года Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".

Теги: НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, учения, вступ, брифинг, сотрудничество, тренировка, членство
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