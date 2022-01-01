Финляндия не намерена отказываться от возможности подать заявку на вступление в НАТО – президент

По словам Нийнисте, он говорил об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 14 декабря.

Президент Финляндии комментировал этот вопрос в ходе беседы о требованиях России относительно "гарантий безопасности", среди которых есть и вопрос о расширении НАТО.

"Я думаю, что для Финляндии это очень понятная ситуация. И я, конечно, не верю, что на переговорах [России] с Соединенными Штатами или НАТО произойдет какое-либо закрытие дверей [для Финляндии]. Это решение, конечно, полностью в наших собственных руках. Наше пространство для действий не ограничено", – сказал он.

Финляндия является членом ЕС, но не входит в состав НАТО. На фоне заявлений РФ о "красных линиях" относительно оборонительного альянса председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер утверждал, что Украине "в долгосрочной перспективе лучше бы ориентироваться" на пример Финляндии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тогда сказал, что Ишингер никогда не скрывал своих взглядов и "всегда на должности главы Мюнхенской конференции так или иначе продвигал подобные сценарии".