Финляндия не намерена отказываться от возможности подать заявку на вступление в НАТО – президент

По словам Нийнисте, он говорил об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 14 декабря.
Президент Финляндии комментировал этот вопрос в ходе беседы о требованиях России относительно "гарантий безопасности", среди которых есть и вопрос о расширении НАТО.
"Я думаю, что для Финляндии это очень понятная ситуация. И я, конечно, не верю, что на переговорах [России] с Соединенными Штатами или НАТО произойдет какое-либо закрытие дверей [для Финляндии]. Это решение, конечно, полностью в наших собственных руках. Наше пространство для действий не ограничено", – сказал он.
Финляндия является членом ЕС, но не входит в состав НАТО. На фоне заявлений РФ о "красных линиях" относительно оборонительного альянса председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер утверждал, что Украине "в долгосрочной перспективе лучше бы ориентироваться" на пример Финляндии.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тогда сказал, что Ишингер никогда не скрывал своих взглядов и "всегда на должности главы Мюнхенской конференции так или иначе продвигал подобные сценарии".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.
10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.
29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.