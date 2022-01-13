В Кремле заявили, что введение санкций США против Путина расценят как разрыв отношений

По словам Пескова, РФ "неминуемо" ответит на американские санкции, если они будут введены Фото: ЕРА

Возможные санкции США против президента России Владимира Путина он назвал "запредельной мерой".

По словам Пескова, РФ "неминуемо" ответит на американские санкции, если они будут введены.

12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины".

Документ предлагает ввести санкции, в частности, против Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Речь идет о блокировке и запрете всех операций с активами на территории США для лиц, которые попадут в санкционный список, запрете на въезд в США. Кроме того, в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток – 2" и предлагается увеличить военную помощь США Украине.