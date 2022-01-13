ГОРДОН
 
 
МИР

В Кремле заявили, что введение санкций США против Путина расценят как разрыв отношений

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Пескова, РФ "неминуемо" ответит на американские санкции, если они будут введены
По словам Пескова, РФ "неминуемо" ответит на американские санкции, если они будут введены
Фото: ЕРА

Введение новых санкций США против РФ в Москве расценят как разрыв отношений. Об этом 13 января заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщают "РИА Новости".

Возможные санкции США против президента России Владимира Путина он назвал "запредельной мерой".

По словам Пескова, РФ "неминуемо" ответит на американские санкции, если они будут введены.

12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины".

Документ предлагает ввести санкции, в частности, против Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Речь идет о блокировке и запрете всех операций с активами на территории США для лиц, которые попадут в санкционный список, запрете на въезд в США. Кроме того, в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток – 2" и предлагается увеличить военную помощь США Украине. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. Возле границ Украины находится значительное количество войск РФ, США не наблюдают его уменьшения. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности". 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Дмитрий Песков, агрессия, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
"Красавица и пчеловод". Танкович показал редкое фото с женой
"Красавица и пчеловод". Танкович показал редкое фото с женой
  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"
  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"
"Позорище", "Секс втроем". 41-летняя Семенович показала пышные формы в постели с мужчиной
"Позорище", "Секс втроем". 41-летняя Семенович показала пышные формы в постели с мужчиной
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк
"Сисечки", "Конфетка". Астафьева крупным планом показала голую грудь
"Сисечки", "Конфетка". Астафьева крупным планом показала голую грудь
"Тело огонь! Как и себе так накачаться?" Осадчая показала грудь, выпирающую из тесного лифа
"Тело – огонь! Как и себе так накачаться?" Осадчая показала грудь, выпирающую из тесного лифа
"Это не то, что мы представляем". Стало известно, кто оплачивал пребывание 85-летнего Куравлева в доме престарелых
"Это не то, что мы представляем". Стало известно, кто оплачивал пребывание 85-летнего Куравлева в доме престарелых
42-летний Момоа объявил о разводе с 54-летней Боне после 16 лет совместной жизни
42-летний Момоа объявил о разводе с 54-летней Боне после 16 лет совместной жизни
"Орех", "Просто жесть". Каменских крупным планом показала пятую точку в стрингах
"Орех", "Просто жесть". Каменских крупным планом показала пятую точку в стрингах
"Беременяха". Асмус показала округлившийся живот
"Беременяха". Асмус показала округлившийся живот
"Я сказала "да". А потом мы выпили кровь друг друга". 35-летняя Меган Фокс объявила о помолвке с бойфрендом
"Я сказала "да". А потом мы выпили кровь друг друга". 35-летняя Меган Фокс объявила о помолвке с бойфрендом
"Прямо Волочкова", "Стыдно за Лолиту", "Фигура огонь". 57-летняя Лолита пощупала свое тело перед камерой
"Прямо Волочкова", "Стыдно за Лолиту", "Фигура – огонь". 57-летняя Лолита пощупала свое тело перед камерой
"Ух, какие сисечки!" Дорофеева показала голую грудь вблизи
"Ух, какие сисечки!" Дорофеева показала голую грудь вблизи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (532287)
2
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (93330)
3
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (57787)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (57602)
5
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (48306)
6
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (40514)
7
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (36231)
8
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками (35566)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS