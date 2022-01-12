США пока не знают окончательных намерений Путина по отношению к Украине – эксперт

Эксперт заявила, что окончательное решение о вторжении в Украину может принять Путин Фото: EPA

"Думаю, Вашингтон еще не знает окончательных намерений Путина. Требования Москвы – это то, за чем мы должны следить, поскольку их требования бесперспективны для Запада", – считает Харинг.

Она добавила, что вторжение РФ в Украину возможно, окончательное решение об этом может принять глава Кремля.

"Означает ли это, что война неизбежна? Нет, не обязательно. Это возможно, но не неизбежно. Ожидается, что численность российских военных у границы Украины может возрасти до 175 тыс. Сейчас их где-то 125 тыс.", – отметила эксперт.

По ее словам, в ходе переговоров США и НАТО с Россией переговорщики из РФ "не имели никакого пространства для принятия решений".

"Я общалась с послом [экс-помощником госсекретаря США Дэниелом] Фридом. Он сказал, что успех российской дипломатии будет во многом зависеть от того, насколько будет принят нами этот ультиматум России", – подчеркнула Харинг.