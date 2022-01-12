В Сенате США опубликовали новый пакет санкций против РФ. Они коснутся лично Путина и его окружения

В США подготовили санкции против Путина на случай вторжения РФ в Украину Фото: ЕРА

Документ предлагает ввести санкции, в частности, против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Ограничения предлагают ввести также против ряда российских банков, в том числе "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка" и "Альфа-банка".

Речь идет о блокировке и запрете всех операций с активами на территории США для лиц, которые попадут в санкционный список, запрете на въезд в США.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток – 2" и предлагается увеличить военную помощь США Украине.

В случае принятия закона министерство финансов США, Госдепартамент и разведка в течение 180 дней должны будут подготовить и опубликовать подробный доклад об активах Путина, его окружения и близких, включая супругов, детей, родителей, братьев и сестер. Отчет, среди прочего, должен включать оценку доходов и расходов Путина и членов его семьи за период с 2017-го по 2021 год.

Представил этот законопроект сенатор-демократ, глава комитета по международным делам Роберт Менендес, проект получил поддержку Белого дома и более 20 сенаторов от Демократической партии, в том числе лидера большинства Чака Шумера, пишет Reuters.

Ограничительные меры, изложенные в законопроекте, "абсолютно ясно дают понять, что Сенат США не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину", подчеркивал Менендес. Когда его законопроект вынесут на рассмотрение Сената, пока неизвестно.