Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 3,2%

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах на 3,2% и 3,5% соответственно Фото: depositphotos.com

В докладе, обнародованном в октябре, Всемирный банк ожидал роста экономики Украины на 3,5% в 2022 году и на 3,7% – в 2023-м. При этом оценка роста в 2021 году была сохранена на уровне 3,8%.

Согласно январскому обзору, банк оценивает рост украинской экономики в 2021 году в 3,4% после падения на 4% в 2020 году.

Скриншот: worldbank.org

Прогнозируется, что рост ВВП в Восточной Европе из-за сохраняющейся геополитической напряженности в Украине и влияния санкций на экономику Беларуси в 2022 году будет наименьшим среди субрегионов Европы и Центральной Азии, замедлившись в два раза – с 3,1% в 2021 году до 1,4% в 2022 году.

Если геополитическая напряженность не продолжится, улучшение внутреннего спроса должно помочь поднять объем производства в Восточной Европе до 3,2% в 2023 году, говорится в обзоре.