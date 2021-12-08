Минэкономики опубликовало прогноз со снижением роста ВВП в Украине, позже документ пропал из общего доступа

"Эксперты ожидают рост ВВП: в 2021-м – на уровне 3,4%, в отличие от ранее прогнозируемых 4,1%; в 2022-м – на 3,6%, в отличие от 3,7% соответственно", – цитирует документ, в частности, УНИАН.
По состоянию на 8 декабря ссылка уже не работает, а документа под таким названием на сайте Минэкономики поиск не находит.
8 декабря на сайте ведомства появилось разъяснение по поводу данных в прогнозе (относительно потребительских цен), но ссылка на такой консенсус-прогноз также не работает.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в 2020 году Украина потеряла 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. В марте Шмыгаль сказал, что Украине удалось не допустить падения экономики, "которое произошло в большинстве стран ЕС". Он считает, что кризис 2020 года страна прошла "более мягко", чем кризис 2009 года.
В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.
В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.
По данным Госстата, рост ВВП Украины в июле – сентябре 2021 года замедлился до 2,4%.