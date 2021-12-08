Минэкономики опубликовало прогноз со снижением роста ВВП в Украине, позже документ пропал из общего доступа

"Эксперты ожидают рост ВВП: в 2021-м – на уровне 3,4%, в отличие от ранее прогнозируемых 4,1%; в 2022-м – на 3,6%, в отличие от 3,7% соответственно", – цитирует документ, в частности, УНИАН.

По состоянию на 8 декабря ссылка уже не работает, а документа под таким названием на сайте Минэкономики поиск не находит.

8 декабря на сайте ведомства появилось разъяснение по поводу данных в прогнозе (относительно потребительских цен), но ссылка на такой консенсус-прогноз также не работает.