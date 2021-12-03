Федоров: После переписи населения будет переоценка ВВП нашей страны, и это будет явно больше, чем сегодня

Федоров о проекте по переписи: Мы хотим его сделать максимально современным, инновационным и сэкономить много денег, а также получить качественные данные Фото: Михайло Федоров / Facebook

"Сейчас мы активно работаем с компанией Apple по переписи населения в 2023 году. Это очень важный проект, потому что мы хотим его сделать максимально современным, инновационным и сэкономить много денег, а также получить качественные данные, чтобы правительство принимало правильные, эффективные решения", – сказал Федоров.

Министр отметил, что есть определенные нормы ЕС, Евростата, ООН, по которым нужно проводить перепись населения, чтобы полученная информация считалась достоверной в мире. По его словам, перепись в Украине будет проводиться с учетом всех необходимых методик.

"На сегодняшний день оценка ВВП нашей страны происходит на основе информации о населении в стране в 2000 году. Сейчас после переписи будет переоценка ВВП нашей страны, и это будет явно больше, чем сегодня", – добавил Федоров.

В июне 2021 года Apple открыла официальное представительство в Украине. В сентябре во время визита в США Федоров встретился с генеральным директором компании Тимом Куком.

30 ноября Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум, который, в частности, предусматривает сотрудничество в рамках всеукраинской переписи населения в 2023 году. Apple также предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless.

Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года, заявил 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания к Верховной Раде. Впервые такую перепись проводили в США.