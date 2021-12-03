Федоров: После переписи населения будет переоценка ВВП нашей страны, и это будет явно больше, чем сегодня

"Сейчас мы активно работаем с компанией Apple по переписи населения в 2023 году. Это очень важный проект, потому что мы хотим его сделать максимально современным, инновационным и сэкономить много денег, а также получить качественные данные, чтобы правительство принимало правильные, эффективные решения", – сказал Федоров.
Министр отметил, что есть определенные нормы ЕС, Евростата, ООН, по которым нужно проводить перепись населения, чтобы полученная информация считалась достоверной в мире. По его словам, перепись в Украине будет проводиться с учетом всех необходимых методик.
"На сегодняшний день оценка ВВП нашей страны происходит на основе информации о населении в стране в 2000 году. Сейчас после переписи будет переоценка ВВП нашей страны, и это будет явно больше, чем сегодня", – добавил Федоров.
В июне 2021 года Apple открыла официальное представительство в Украине. В сентябре во время визита в США Федоров встретился с генеральным директором компании Тимом Куком.
30 ноября Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум, который, в частности, предусматривает сотрудничество в рамках всеукраинской переписи населения в 2023 году. Apple также предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless.
Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года, заявил 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания к Верховной Раде. Впервые такую перепись проводили в США.
Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.
В январе министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн.
Кабинет Министров 17 февраля 2021 года одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. В документе предлагается проводить перепись населения раз в 10 лет.
В сентябре 2021 года бюджетный комитет Рады согласовал выделение 82,475 млн грн на подготовку к переписи населения.
Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.