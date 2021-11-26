В Украину впервые приедет топ-менеджмент Apple – Федоров

"На следующей неделе у нас будет важное событие: в Украину впервые приезжает топ-менеджмент Apple во главе с Марком Ленноном – Worldwide Head of Government. После нашей первой встречи в Кремниевой долине в сентябре мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов", – написал он.
По словам Фелорова, один из проектов – возможность применения технологий Apple во время всеукраинской переписи населения в 2023 году.
Apple – американская корпорация, производящая персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, смартфоны и программное обеспечение.
Компания считается один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира Apple находится в Купертино (штат Калифорния, США).
В июне 2021 года Apple открыла официальное представительство в Украине.
В сентябре во время визита в США Федоров встретился с генеральным директором компании Тимом Куком.