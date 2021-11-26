В Украину впервые приедет топ-менеджмент Apple – Федоров

Федоров: Технологии Apple могут задействовать во время переписи населения Фото: Михайло Федоров / Facebook

"На следующей неделе у нас будет важное событие: в Украину впервые приезжает топ-менеджмент Apple во главе с Марком Ленноном – Worldwide Head of Government. После нашей первой встречи в Кремниевой долине в сентябре мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов", – написал он.

По словам Фелорова, один из проектов – возможность применения технологий Apple во время всеукраинской переписи населения в 2023 году.