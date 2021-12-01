Зеленский рассказал, когда Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple

Украина подписала меморандум с Apple, он предусматривает в том числе сотрудничество при проведении переписи Фото: ЕРА

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе ежегодного послания в Верховной Раде, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года", – сказал он.

Впервые такую перепись проводили в США. В Офисе президента сообщали, что Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум, который, в частности, предусматривает сотрудничество в рамках всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Apple предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless, и в улучшении опыта взаимодействия граждан с органами государственной власти. Apple также обеспечит поддержку в использовании и совершенствовании приложения "Дія" на базе операционной системы iOS.