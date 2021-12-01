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Украина станет второй страной после США, которая проведет перепись населения с Apple – Офис президента

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В Минцифры заявили, что подписание меморандума с Apple важный шаг для цифровизации в Украине
В Минцифры заявили, что подписание меморандума с Apple – важный шаг для цифровизации в Украине
Фото: EPA

30 ноября Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум, который в частности предусматривает сотрудничество в рамках всеукраинской переписи населения в 2023 году. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет такую перепись вместе с Apple, отметили в ОПУ.

Компания предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless, и в улучшении опыта взаимодействия граждан с органами государственной власти. Apple также обеспечит поддержку в использовании и совершенствовании приложения "Дія" на базе операционной системы iOS.

Компания будет сотрудничать с Минцифры для повышения цифровой грамотности украинцев – будет способствовать определению возможностей профессионального обучения, направленных на поддержку учителей, использующих платформу iOS. Стороны планируют создавать инициативы по привлечению цифровых технологий в сферу здравоохранения.

"Подписание меморандума с Apple – важный шаг не только для цифровизации в Украине, но и для признания наших достижений в этой сфере во всем мире. Мы благодарны компании Apple за постоянное сотрудничество с нашим министерством и возможность внедрить лучшие мировые решения для достижения нашей главной цели – превратить государство в удобный и эффективный сервис, которому хочется доверять", – отметил вице–премьер–министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Apple – американская корпорация, производящая персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, смартфоны и программное обеспечение. Компания считается один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира Apple находится в Купертино (штат Калифорния, США).

В июне 2021 года Apple открыла официальное представительство в Украине. 

В сентябре во время визита в США Федоров встретился с генеральным директором компании Тимом Куком. 26 ноября Федоров сообщал, что на этой неделе в Украину впервые приедет топ-менеджмент Apple во главе с Марком Ленноном – Worldwide Head of Government.

"После нашей первой встречи в Кремниевой долине в сентябре мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов. Один из проектов – возможность применения технологий Apple во время всеукраинской переписи населения в 2023 году", – написал министр.

Контекст:

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

В январе министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн, при этом подготовительные процедуры предусмотрены на 2021 год, а основное финансирование – на 2022-й.

Кабинет Министров 17 февраля 2021 года одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. В частности, в документе предлагается проводить перепись населения раз в 10 лет.

В сентябре 2021 года бюджетный комитет Рады согласовал выделение 82,475 млн грн на подготовку к переписи населения.

Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.

Теги: США, Украина, Apple, перепись, iOS, Офис президента Украины, Министерство цифровой трансформации, сотрудничество, Минцифры
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