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Перепись населения в Украине будут проводить с использованием инновационной модели – Арахамия

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Арахамия рассказал о планах по проведению переписи в Украине
Арахамия рассказал о планах по проведению переписи в Украине
Фото: sluga-narodu.com

Перепись населения в Украине начнется в 2022 году, заявил 22 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Перепись населения планируется в 2022 году, заниматься этим будет Министерство цифровой трансформации. У них такая инновационная модель, чтобы сделать это дешевле для государства. Насколько мне известно, вопрос про то, каким языком как основным пользуются [граждане Украины], у нас там не стоял, но это хорошая идея", – сказал он, отвечая на вопросы зрителей. 

Арахамия пообещал передать эту "хорошую идею" вице-премьеру – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

Контекст:

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

В январе министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн, при этом подготовительные процедуры предусмотрены на 2021 год, а основное финансирование – на 2022-й.

Кабинет Министров 17 февраля 2021 года одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. В частности, в документе предлагается проводить перепись населения раз в 10 лет.

В сентябре 2021 года бюджетный комитет Рады согласовал выделение 82,475 млн грн на подготовку к переписи населения.

Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41 442,6 тыс. человек, сообщала Государственная служба статистики.

Теги: Кабинет Министров, перепись, Михаил Федоров, Давид Арахамия, Министерство цифровой трансформации, Свобода слова Савика Шустера
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