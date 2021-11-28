Население Украины к 2050 году может сократиться до 35 млн человек – ООН

В ООН отмечают, что около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет Фото: depositphotos.com

Среди причин сокращения населения – низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост масштабов внешней миграции.

"Недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остаются одними из факторов, которые мешают украинцам иметь желаемое количество детей. Распространенность поведения с высоким степенью риска и неинфекционные болезни являются одними из основных причин одного из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин", – подчеркивают в ООН.

В организации отмечают, что около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Больше половины этих смертей можно предотвратить.

Кроме того, население Украины является одним из тех, кто быстрее всех стареет в Европе, что является прямым следствием снижения уровня рождаемости. Более пятой части населения старше 60 лет, и эта доля, по прогнозам, вырастет до 36% к 2050 году. Женщины составляют около двух третей населения старше 65 лет и почти 3/4 населения старше 80 лет; они сталкиваются с повышенным риском уязвимости и бедности.

В ООН указывают, что низкий уровень рождаемости вряд ли изменится при любом сценарии. Поэтому власти должны обеспечить развитие и эффективное использование человеческого капитала страны, а также социальную защиту людей на достаточном уровне.

"Политика должна основываться на современных, точных, правдивых и детализированных данных о населении, чтобы обеспечить надлежащее формирование бюджета и предоставление товаров и услуг, ориентированных на людей", – указывают в организации.

В ООН добавляют, что регулярное проведение переписи населения имеет ключевое значение для получения данных.

Также чтобы уменьшить ожидаемое снижение численности рабочей силы и обеспечить финансовую стабильность, следует пересмотреть условия участия на рынке труда и установленный законодательством возраст выхода на пенсию.