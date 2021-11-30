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Украина завершает 2021 год с лучшим долларовым ВВП за всю историю независимости – министр экономики

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Свириденко: Уже на следующий год мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта
Свириденко: Уже на следующий год мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта
Фото: Yulia Svyrydenko / Facebook

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю независимости. Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщила 30 ноября пресс-служба Минэкономики.

"Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю, ориентировочно это $195 млрд. Уже на следующий год мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, это масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта", – отметила Свириденко.

По ее словам, макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что в Украине складывается благоприятный инвестиционный климат.

Министр также добавила, что положительное влияние на экономику страны оказывают реформы, направленные на повышение прозрачности налоговой системы, поддержку бизнеса и усиление защиты прав инвесторов.

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в 2020 году Украина потеряла 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. В марте Шмыгаль сказал, что Украине удалось не допустить падения экономики, "которое произошло в большинстве стран ЕС". Он считает, что кризис 2020 года страна прошла "более мягко", чем кризис 2009 года.

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

Международный валютный фонд 12 октября ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 4% до 3,5%.

В октябре прогноз роста экономики Украины в текущем году пересмотрел Нацбанк, ухудшив его на 0,7 процентного пункта – до 3,1%.

По данным Госстата, рост ВВП Украины в июле – сентябре 2021 года замедлился до 2,4%.

Теги: Украина, ВВП, бизнес, реформы, Минэкономики, Юлия Свириденко
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