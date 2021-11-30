Украина завершает 2021 год с лучшим долларовым ВВП за всю историю независимости – министр экономики

Свириденко: Уже на следующий год мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта Фото: Yulia Svyrydenko / Facebook

"Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю, ориентировочно это $195 млрд. Уже на следующий год мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, это масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта", – отметила Свириденко.

По ее словам, макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что в Украине складывается благоприятный инвестиционный климат.

Министр также добавила, что положительное влияние на экономику страны оказывают реформы, направленные на повышение прозрачности налоговой системы, поддержку бизнеса и усиление защиты прав инвесторов.