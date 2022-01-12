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Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики на 2022 год

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Согласно новому прогнозу Всемирного банка, глобальный рост экономики заметно замедлится
Согласно новому прогнозу Всемирного банка, глобальный рост экономики заметно замедлится
Фото: depositphotos.com

Всемирный банк снизил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 4,1%, что на 0,2% меньше, чем было указано в предыдущем отчете банка, обнародованном в июне 2021 года. Об этом сказано в докладе Всемирного банка от 11 января.

"После сильного подъема в 2021 году мировая экономика вступает в явное замедление на фоне новых угроз, связанных с вариантами коронавируса, а также ростом инфляции, долгом и неравенством доходов, которые могут поставить под угрозу восстановление в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах", – говорится в докладе.

Согласно новому прогнозу, глобальный рост заметно замедлится и достигнет в 2023 году 3,2%, поскольку неудовлетворенный спрос исчезает, а фискальная и монетарная поддержка сворачивается во всем мире.

"Мировая экономика сталкивается одновременно с COVID-19, инфляцией и политической неопределенностью. Растущее неравенство и проблемы безопасности особенно пагубны для развивающихся стран, Чтобы вывести страны на благоприятный путь роста, требуются согласованные международные действия и всеобъемлющий набор ответных мер национальной политики", – отметил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Контекст:

Согласно предыдущему прогнозу Всемирного банка, обнародованному в июле 2021 года, темпы восстановления экономики в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в 2022 году должны были достигнуть умеренного показателя в 4,7%.

При этом, отмечали в банке, восстановление экономики этой группы стран окажется недостаточным для компенсации потерь, понесенных во время рецессии 2020 года, и в 2022 году объем производства окажется на 4,1% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до пандемии.

Теги: инфляция, экономика, Всемирный банк, доходы, прогноз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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