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ДЕНЬГИ

Украина и Всемирный банк подписали соглашение о кредите в €300 млн

Всемирный банк один из наиболее крупных заемщиков в мире
Всемирный банк – один из наиболее крупных заемщиков в мире
Фото: EPA

20 декабря министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине €300 млн для восстановления экономики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Заем является результатом реализации структурных реформ в сферах демонополизации ключевых секторов экономики, усиления антикоррупционных институтов, усовершенствования работы рынков земли и капитала, улучшения системы социальной поддержки", – отметили в релизе.

Марченко поблагодарил представителей банка за сотрудничество и финансовую поддержку Украины.

По информации министерства, разрабатывается стратегия сотрудничества Украины и Всемирного банка на 2022–2025 годы, цель которой – устойчивое восстановление и рост экономики Украины. Приоритетными направлениями стратегии станут энергетическая, аграрная сферы, а также транспортная система.

Контекст:

Всемирный банк – один из наиболее крупных заемщиков в мире, второй после Международного валютного фонда. Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около $3,4 млрд, в его рамках реализуются 11 инвестпроектов и одна "Программа ради результатов".

В мае 2021 года Украина получила несколько кредитов от ВБ. Так, 28 мая банк утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн в рамках проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для борьбы с последствиями COVID-19. Деньги обещали направить на поддержку малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт. Проект "Доступ к долгосрочному финансированию" на общую сумму $150 млн действует в Украине с лета 2018 года.

Минздрав Украины и Международный банк реконструкции и развития, главное кредитное учреждение ВБ, 18 мая заключили соглашение на сумму около $90 млн. На эти деньги в Украине хотели начать проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

В конце июня правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн.

Теги: Украина, экономика, Всемирный банк, деньги, кредиты, финансы, Сергей Марченко, соглашение, сотрудничество, Аруп Банерджи
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