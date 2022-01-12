ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Сенате США опубликовали новый пакет санкций против РФ, в Украине массово "минировали" объекты инфраструктуры. Главное за день

12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине
12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине
Фото: Поліція Києва / Facebook

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 12 января.

В Сенате США опубликовали новый пакет санкций против РФ

12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины".

Документ предлагает ввести санкции, в частности, против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

НАТО отверг требования России

12 января в Брюсселе состоялась встреча Совета Россия – НАТО. Она продлилась около четырех часов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Союзники по Альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вблизи Украины и на ее территории.

Столтенберг также сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот. Он отметил, что если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин по итогам заседания заявил, что отношения Москвы с Альянсом сейчас находятся "на критически низком уровне".

Массовое "минирование" в Украине

За сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

Сообщения о массовом минировании школ и торгово-развлекательных центров сегодня проверяли в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Черкассах. Также столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания

Кабинет Министров Украины на заседании 12 января ввел временное регулирование цен на ряд продуктов питания. 

В проекте постановления говорится, что Кабмин вносит изменения в свое постановление о карантине, заменяя слова "хлеб ржано-пшеничный и батон" рядом продуктов питания. Это хлеб ржано-пшеничный; батон, крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта), молоко пастеризованное 2,5-процентной жирности (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), масло сливочное жирностью 72,5%. 

Медикам повысят зарплату

Кабинет Министров Украины на заседании 12 января принял постановление об увеличении заработной платы медицинским работникам. С 1 января 2022 года зарплата врача должна быть не менее 20 тыс. грн, медицинской сестры – 13,5 тыс. грн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, санкции, Йенс Столтенберг, цены, Сенат США, война в Украине, медики, госрегулирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, попа – райское наслаждение". Сопонару прогнулась перед камерой в трусах и крупным планом показала пятую точку
"Вау, попа – райское наслаждение". Сопонару прогнулась перед камерой в трусах и крупным планом показала пятую точку
Шэрон Стоун получила роль во втором сезоне триллера "Бортпроводница" от HBO Max. Она сыграет мать главной героини
Шэрон Стоун получила роль во втором сезоне триллера "Бортпроводница" от HBO Max. Она сыграет мать главной героини
Instagram-модель пыталась забеременеть от спермы рэпера Дрейка, а в результате получила интимные ожоги
Instagram-модель пыталась забеременеть от спермы рэпера Дрейка, а в результате получила интимные ожоги
  "Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога
  "Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы
"О-о-о, ножки", "Горяча и сексуальна". Белла Хадид снялась в нижнем белье и чулках для рекламы Victoria’s Secret
"О-о-о, ножки", "Горяча и сексуальна". Белла Хадид снялась в нижнем белье и чулках для рекламы Victoria’s Secret
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь
"Хороша жопень", "Ягодицы – как ягодка". Каменских обнародовала в сети новые пляжные снимки
"Хороша жопень", "Ягодицы – как ягодка". Каменских обнародовала в сети новые пляжные снимки
"Навку посадят?" На шоу жены пресс-секретаря Путина погиб рабочий. СМИ опубликовали видео из зала
"Навку посадят?" На шоу жены пресс-секретаря Путина погиб рабочий. СМИ опубликовали видео из зала
"Мамасита", "Натуральная красота". 40-летняя супермодель Амбросио снялась топлес
"Мамасита", "Натуральная красота". 40-летняя супермодель Амбросио снялась топлес
"Евровидение 2022". Почти 300 украинских артистов подали заявки на участие в нацотборе
"Евровидение 2022". Почти 300 украинских артистов подали заявки на участие в нацотборе
48-летняя Клум станцевала в откровенном купальнике и засветила на камеру роскошную грудь
48-летняя Клум станцевала в откровенном купальнике и засветила на камеру роскошную грудь
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (529081)
2
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (84142)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась голой (79080)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (53440)
5
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (49650)
6
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (47867)
7
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками (34073)
8
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (33658)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS