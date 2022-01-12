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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Денисова сообщила, что состояние незаконно удерживаемого в ОРДЛО украинца Атаманчука стремительно ухудшается из-за перелома бедра

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Денисова: Учитывая критическое состояние здоровья Виталия Атаманчука, настаиваю на его немедленном освобождении
Денисова: Учитывая критическое состояние здоровья Виталия Атаманчука, настаиваю на его немедленном освобождении
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Состояние здоровья 70-летнего украинца Виталия Атаманчука, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 на временно оккупированной территории Донецкой области, "крайне критическое" и стремительно ухудшается из-за перелома бедра. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова 12 января в Facebook.

"4 сентября 2018 года поздно вечером в дом Атаманчуков во временно оккупированном Донецке ворвались люди в балаклавах и военной форме без опознавательных знаков. После обысков Виталия вместе с женой и сыном вывезли в изолятор временного содержания города Донецка, где подвергали пыткам и психологическому давлению. Через 30 суток женщина с сыном были отпущены, а Виталий до сих пор остается в плену", – заявила она.

7 октября 2019 года "верховный суд" террористов "ДНР" незаконно приговорил Атаманчука к 17 годам тюрьмы за якобы "шпионаж в пользу Украины".

"В Макеевской исправительной колонии №32 в марте 2021 года при неизвестных обстоятельствах Виталий сломал бедро. Вместо хирургической операции ему наложили на три месяца фиксатор, в результате чего кость неправильно срослась. Теперь мужчина может передвигаться только с помощью ходунков. В этом возрасте неправильное лечение перелома может привести к летальным исходам. Кроме того, у Виталия ишемическая болезнь сердца, заболевание Бехтерева, которое прогрессирует и в любой момент может вызвать паралич. Лекарство, которое дочь передает отцу, он вовремя не получает", – сообщила Денисова.

Она отметила, что к Атаманчуку, как и к другим незаконно удерживаемым лицам, оккупационные власти не допускают представителей международных гуманитарных миссий.

"Такие действия в отношении гражданина Украины Виталия Атаманчука являются нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевской конвенции от 1977 года и Европейской конвенции по защите прав и свобод человека 1950 года. Обращаюсь к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Виталия Атаманчука, содействовать в обеспечении его квалифицированной медицинской помощью", – заявила омбудсмен.

Денисова также попросила координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Шарлотту Реландер "лично вмешаться для оказания соответствующей помощи".

"Учитывая критическое состояние здоровья Виталия Атаманчука, настаиваю на его немедленном освобождении", – добавила она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/465249058289705

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В декабре представитель Донецкой области в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода" в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Денисова в июне говорила, что боевики в ОРДЛО удерживают в тюрьмах 405 граждан Украины.

В мае 2021 года боевики "ЛДНР" передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович 10 июня сообщил, что в списке на ближайший обмен находятся 90 человек, это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен при выполнении боевых задач.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Людмила Денисова, Макеевка, политзаключенные, война в Украине, ОРДЛО
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