ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В РФ и оккупированном Крыму по политическим и религиозно мотивированным обвинениям преследуют 130 граждан Украины – Денисова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денисова подчеркнула, что освобождение украинских граждан остается для государства приоритетной задачей
Денисова подчеркнула, что освобождение украинских граждан остается для государства приоритетной задачей
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В России и оккупированном Крыму по политическим и религиозно мотивированным обвинениям преследуют 130 граждан Украины. Об этом 12 января в Facebook заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

121 человек находится в заключении. Из них 15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории РФ. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные 45 находятся под судом и следствием.

По словам омбудсмена, среди заключенных – многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники. В семьях украинских политзаключенных Кремля остались без родительской опеки и внимания 207 несовершеннолетних детей.

"Пренебрегая международным гуманитарным правом, в незаконном заключении продолжают нарушаться права украинских граждан: на справедливое судебное разбирательство, эффективное средство правовой защиты, свободу и личную неприкосновенность, предоставление медицинской помощи, свободу вероисповедания", – подчеркнула Денисова, отметив, что сегодня День украинского политзаключенного.

Она также добавила, что освобождение украинских граждан остается для государства приоритетной задачей.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/465203564960921

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

7 сентября 2019 года, после того как президентом Украины стал Владимир Зеленский, между Украиной и РФ состоялся один обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

Теги: Россия, Украина, Людмила Денисова, политзаключенные, ОРДЛО, ЛДНР, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
У госпитализированного из дома престарелых 85-летнего Куравлева диагностировали поражение мозга
У госпитализированного из дома престарелых 85-летнего Куравлева диагностировали поражение мозга
"Поймал русалку. Сама в руки шла". Горбунов показал свой "улов" на отдыхе в Таиланде
"Поймал русалку. Сама в руки шла". Горбунов показал свой "улов" на отдыхе в Таиланде
Историческая драма о любви немки и украинца стала лауреатом Будапештского кинофестиваля
Историческая драма о любви немки и украинца стала лауреатом Будапештского кинофестиваля
Голая Астафьева сделала селфи в душе и выложила снимок в сети
Голая Астафьева сделала селфи в душе и выложила снимок в сети
Стало известно, как на самом деле сыновья Бритни Спирс относятся к ее жениху
Стало известно, как на самом деле сыновья Бритни Спирс относятся к ее жениху
  В Киеве состоится премьера музыкальной комедии "Ночь перед Рождеством" режиссера Бакирова
  В Киеве состоится премьера музыкальной комедии "Ночь перед Рождеством" режиссера Бакирова
Младшая дочь Уиллиса и Мур отметила восемь лет трезвости и показала "голый" наряд, в котором подражала Кристине Агилере
Младшая дочь Уиллиса и Мур отметила восемь лет трезвости и показала "голый" наряд, в котором подражала Кристине Агилере
"Наряд на грани", "Убил наповал". 67-летняя Успенская засветились в таком же откровенном комбинезоне, как у 43-летней Ани Лорак
"Наряд на грани", "Убил наповал". 67-летняя Успенская засветились в таком же откровенном комбинезоне, как у 43-летней Ани Лорак
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком
"Начинается жара". Брежнева засветила голый живот в прохладном месте
"Начинается жара". Брежнева засветила голый живот в прохладном месте
"Шикарная и сексуальная". Звезда "Сватов" Кошмал оттопырила пятую точку перед камерой
"Шикарная и сексуальная". Звезда "Сватов" Кошмал оттопырила пятую точку перед камерой
"Верю, что смогу стать другой". alyona alyona рассказала, почему вынуждена расстаться со своим бойфрендом
"Верю, что смогу стать другой". alyona alyona рассказала, почему вынуждена расстаться со своим бойфрендом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (520486)
2
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (79490)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась голой (76598)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (48652)
5
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (46457)
6
"Секси-бикини", "Мамасита". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике (31902)
7
Седокова крупным планом засветила соски (31123)
8
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (29689)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS