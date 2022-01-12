В РФ и оккупированном Крыму по политическим и религиозно мотивированным обвинениям преследуют 130 граждан Украины – Денисова

121 человек находится в заключении. Из них 15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории РФ. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные 45 находятся под судом и следствием.
По словам омбудсмена, среди заключенных – многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники. В семьях украинских политзаключенных Кремля остались без родительской опеки и внимания 207 несовершеннолетних детей.
"Пренебрегая международным гуманитарным правом, в незаконном заключении продолжают нарушаться права украинских граждан: на справедливое судебное разбирательство, эффективное средство правовой защиты, свободу и личную неприкосновенность, предоставление медицинской помощи, свободу вероисповедания", – подчеркнула Денисова, отметив, что сегодня День украинского политзаключенного.
Она также добавила, что освобождение украинских граждан остается для государства приоритетной задачей.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.
7 сентября 2019 года, после того как президентом Украины стал Владимир Зеленский, между Украиной и РФ состоялся один обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.