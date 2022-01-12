В РФ и оккупированном Крыму по политическим и религиозно мотивированным обвинениям преследуют 130 граждан Украины – Денисова

121 человек находится в заключении. Из них 15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории РФ. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные 45 находятся под судом и следствием.

По словам омбудсмена, среди заключенных – многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники. В семьях украинских политзаключенных Кремля остались без родительской опеки и внимания 207 несовершеннолетних детей.

"Пренебрегая международным гуманитарным правом, в незаконном заключении продолжают нарушаться права украинских граждан: на справедливое судебное разбирательство, эффективное средство правовой защиты, свободу и личную неприкосновенность, предоставление медицинской помощи, свободу вероисповедания", – подчеркнула Денисова, отметив, что сегодня День украинского политзаключенного.

Она также добавила, что освобождение украинских граждан остается для государства приоритетной задачей.